Эксперт: Дело «Белого легиона» ослабляет власть

Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик прокомментировал дело «Белого легиона».

Предъявление арестованным нового обвинения в «создании незаконного вооружённого формирования» эксперт в беседе с «Еврорадио» связал с отсутствием доказательной базы по предыдущему (массовые беспорядки). Поэтому, считает Царик, следствие движется в сторону тех статей, которые, возможно, было бы проще обосновать и доказать.

В то же время аналитик отметил, что пока не предъявлены серьёзные подтверждения, а тем более доказательства того, что действительно существовала спящая ячейка или целое незаконное вооружённое формирование.

По мнению руководителя Центра стратегических и внешнеполитических исследований, цель инициаторов этого уголовного дела – вызвать у национально ориентированной части населения возмущение, чтобы «в результате, в глазах этой немалой части населения подорвать легитимность власти, что ослабляет власть, лишая её возможности опираться на национально ориентированные круги в обществе».

– Если адвокаты обвиняемых по делу «Белого легиона» не отступятся, будут профессионально выполнять свои функции и дойдут до Верховного суда, то добьются справедливости, и дело это развалится. Но до суда первой инстанции дело вполне могут довести, – полагает Царик.

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