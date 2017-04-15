Кураев: Россия отказала во въездной визе здравому смыслу

Известный священник Андрей Кураев рассказал, что в современном мире, как и в античности границы медицины и магии довольно стремительно размываются.

― Тут и гомеопатия, тут тебе какой-то там метод Фолля, ничем от магии не отличающийся. А тут тебе по гороскопу будут прием таблеток прописывать, ― сказал дьякон в эфире «Эха Москвы». И поведал следующую историю из собственного опыта. ― Я помню, однажды на полном серьезе я лежал в военном госпитале и меня на полном серьезе врач убеждал, что надо носить красную ниточку на руке. Это будет спасать от болезней.

Ведущая эфира Ольга Журавлёва попыталась развить тему:

― Ну а все-таки, если совсем по здравому смыслу и по-человечески, если представитель необязательно…

― Здравому смыслу отказано во въездной визе в нашу страну, ― ответил на опережение Кураев.

― Но в вас-то он пока живет.

― А я контрабандно его провожу.

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