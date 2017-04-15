Упс: «Камволь» попросил денег на «завершение» модернизации, хотя заявил о ее окончании полгода назад

ОАО «Камволь» окажут поддержку для стабилизации финансового положения и завершения модернизации.

В соответствии с указом от 12 апреля №120 «О вопросах открытого акционерного общества «Камволь».

Фото minsknews.by

Предприятию предоставляется отсрочка погашения задолженности по ряду платежей.

Высвобождаемые суммы направляются на выплату заработной платы, финансирование закупок технологического сырья и комплектующих, оплату природного газа и электроэнергии.

Также Мингорисполкому предписано предоставить ОАО «Камволь» деньги из инновационного фонда. В том числе в Br18,6 млн для освоения новых технологий.

Кроме того, из названного инновационного фонда предусматривается выделение более Br1 млн 970 тыс. на безвозвратной основе для проведения окончательных расчетов с подрядными организациями за выполненные в ходе модернизации.

Еще Br6,6 млн выделят на безвозвратной основе для обновления ассортимента текстильной продукции с разработкой и выпуском новых видов тканей.

«Камволь» – далеко не первое предприятие, в которое власти вбухали огромные деньги, но которое в итоге стало убыточным.

Но самое интересное в истории его модернизации вот что. В ноябре прошлого года было объявлено, что эта самая модернизация завершена.

Обещание остается невыполненным – Лукашенко боится ехать на «Камволь»?