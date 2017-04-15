Упс: «Камволь» попросил денег на «завершение» модернизации, хотя заявил о ее окончании полгода назад

ОАО «Камволь» окажут поддержку для стабилизации финансового положения и завершения модернизации.
В соответствии с указом от 12 апреля №120 «О вопросах открытого акционерного общества «Камволь».
Фото minsknews.by
Предприятию предоставляется отсрочка погашения задолженности по ряду платежей.
Высвобождаемые суммы направляются на выплату заработной платы, финансирование закупок технологического сырья и комплектующих, оплату природного газа и электроэнергии.
Также Мингорисполкому предписано предоставить ОАО «Камволь» деньги из инновационного фонда. В том числе в Br18,6 млн для освоения новых технологий.
Кроме того, из названного инновационного фонда предусматривается выделение более Br1 млн 970 тыс. на безвозвратной основе для проведения окончательных расчетов с подрядными организациями за выполненные в ходе модернизации.
Еще Br6,6 млн выделят на безвозвратной основе для обновления ассортимента текстильной продукции с разработкой и выпуском новых видов тканей.
«Камволь» – далеко не первое предприятие, в которое власти вбухали огромные деньги, но которое в итоге стало убыточным.
Но самое интересное в истории его модернизации вот что. В ноябре прошлого года было объявлено, что эта самая модернизация завершена.
Обещание остается невыполненным – Лукашенко боится ехать на «Камволь»?