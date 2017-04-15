Названа максимальная средняя зарплата, которую можно обеспечить в Беларуси

Экономист Сергей Чалый сказал Intex-press, что если проанализировать уровень средней зарплаты в Беларуси за длительный период, то можно увидеть, что после каждого кризиса в экономике она возвращается в диапазон 350 долларов.

– То есть 350 долларов – это уровень равновесия, та максимальная средняя зарплата, которую способна обеспечить белорусская экономика, – отметил Сергей Чалый. – Все, что больше этого значения, дестабилизирует ее.

Какую зарплату обещали власти и что из этого получилось

Обещание: к концу 2005 года поднять зарплату до $ 250.

Что получилось: в декабре 2005 года средняя зарплата по стране составила $ 260.

Обещание: зарплата в $ 500 к концу 2010 года.

Что получилось: в декабре 2010 года средняя зарплата составила $ 530, но уже через шесть месяцев, в июне 2011 года, она снизилась до $ 356.

Обещание: зарплата в $ 1000 к концу 2015 года.

Что получилось: в декабре 2015 года средняя зарплата равнялась $ 412, а в июне 2016 года упала до $ 371.

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