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Общество
15.04.2017
А судьи кто? Павел Виноградов рассказал о судье Татьяне Мотыль

Молодежный активист Павел Виноградов рассказал «Народной Воле» о судье Московского районного суда Минска Татьяне Мотыль.

Именно она отправила журналиста Александра Борозенко на 15 суток ареста.

Когда белорусский суд похож на цирк

– После событий 2010 года Татьяна Мотыль была внесена в список невъездных в страны Евросоюза, – рассказывает молодежный активист Павел Виноградов. – Мотыль Татьяна Ярославовна также прославилась тем, что всегда готова выступать судьей в политических делах. У меня лично с ней связано судов пять или шесть. И она каждый раз на полном серьезе спрашивает, доверяю ли я ей. Я каждый раз отвечаю: нет, не доверяю – и подробно объясняю почему. Рассказываю, что у нее, на мой взгляд, плохая репутация, что она неоднократно выносила политически мотивированные приговоры мне и моим друзьям. Но результата все это не дает. Она к моим доводам ни разу не прислушалась.

Если я встречаю ее в суде либо на улице – всегда с ней здороваюсь. Причем делаю это подчеркнуто вежливо, с широкой улыбкой. Говорю: «Здравствуйте, Татьяна Ярославовна!» Она тоже со мной здоровается. Правда, без улыбки…

Был очень короткий момент либерализации в стране, когда даже судья Татьяна Мотыль вместо суток давала штрафы по административным делам. Во всех остальных случаях у нее всегда не меньше 15 суток. Один раз дала мне даже 25 суток, а вот меньше 15 – никогда! По моему мнению, она всегда готова присуждать за политически мотивированные дела большие сроки.

Подробностей биографии и личной жизни Татьяны Ярославовны Мотыль я не знаю. По внешнему виду ей примерно за 50 лет. Она не начинающий судья, а уже опытный человек в своей сфере. Во время суда кажется, что она все понимает. Хочешь свидетелей своих? Да пожалуйста! Хочешь видео в доказательство своей невиновности показать? Конечно, давайте посмотрим. Посмотрели? Все увидели? Ну тогда 15 суток. И так у нее постоянно…

А что в качестве свидетелей выступают те, кто и составлял протокол, – это ее как будто не волнует. Принять во внимание точку зрения оппозиционера, что вы, есть же пояснения людей в погонах – на этом и поставим точку.

Как-то я узнал, что у Татьяны Ярославовны Мотыль возникли проблемы со здоровьем, я даже знал, в какой больнице она лежит. У меня был искренний душевный порыв – отвезти ей в больницу апельсинов. Но потом что-то меня остановило от этого шага. Подумал, что она меня не поймет…»

Фотографий судьи Татьяны Мотыль ни в социальных сетях, ни в интернете в открытом доступе нет.

«Может, когда-нибудь я предложу ей сделать совместное селфи, – улыбается Павел Виноградов. – Правда, не знаю, согласится ли она… Наверное, это будет очень смешное фото…»

 
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