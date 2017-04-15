Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Эксперт: Дело «Белого легиона» ослабляет власть
Кураев: Россия отказала во въездной визе здравому смыслу
Названа максимальная средняя зарплата, которую можно обеспечить в Беларуси
А судьи кто? Павел Виноградов рассказал о судье Татьяне Мотыль
Как выглядят дачи за 700-900 рублей в месяц
Экономист назвал две причины, почему российская нефть уже не поможет Беларуси как прежде
Британский журналист нашел самое безобразное здание в Минске
С недовольными зарплатами строителями встретился гендиректор «Беларуськалия»
Шапиро рассказал, как «тепло» побеседовал с Данквертом
«Жив и, что удивительно, на свободе». Стрижак c приключениями вернулся в Беларусь
Опровергнут миф о менструальной синхронии
«Пытка копейкой» продолжилась: топливо вновь дорожает
Куда девался джип с оружием, который прорывался на белорусской границе
С каким лицом Путин слушает Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Продавец торговой сети: «За последний год люди словно озверели»
«Подсуетились». Где Беларусь взяла деньги, чтобы рассчитаться с «Газпромом»?
Лукашенко упрекнул Россию в присутствии Путина
Говорит и показывает подворотня
Немецкие митинги против белорусских: сравним и прослезимся
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»
Шендерович: «Когда Запад наведет глаза на резкость, мало не покажется»
Глава «Россельхознадзора» перестал есть белорусский творог после слов Лукашенко
В «Дроздах-2» новый житель — секретарь Совета безопасности Станислав Зась
Бизнесмен рассказал, почему на этот раз готов поверить Лукашенко
«Кремль и сам не пикнет, и зомбоящику прикажет заткнуться»
Пачобут: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае»
Белорусы — Лукашенко: «Свет в конце тоннеля видят самоубийцы, бегущие навстречу поезду»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Как Давыдько танцует джигу на граблях
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
С каким лицом Путин слушает Лукашенко
Бобр пришел на проходную «Беларуськалия» в Солигорске
Вот уж действительно, 100-процентная супермодель!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
15.04.2017
Как выглядят дачи за 700-900 рублей в месяц

REALTY.TUT.BY приценился к дачам, которые находятся в пределах 40 километров от Минска. На некоторые хозяева выставили впечатляющие ценники. 

На май-сентябрь предлагают дачу в Атолино (10 км от Минска) за 700 рублей в месяц. Дом двухуровневый, деревянный, 150 «квадратов». Отопление печное. В доме есть сантехника, сауна, камин. Участок — 6 соток.

Дачу в деревне Полоневичи (район Дзержинска) предлагают на сезон тоже за 700 рублей в месяц. Дом двухэтажный, обустроенный, с камином и печкой. Есть баня. Участок — 6 соток.

В С\Т «Нейтрон» (12 км от МКАД, смолевичское направление) предлагают дачу с мая по сентябрь за 900 рублей в месяц. Дом трехэтажный, 117 «квадратов», со всеми коммуникациями, печью и камином. Участок — 7 соток.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.3 (оценок:3)
Главное
Немецкие митинги против белорусских: сравним и прослезимся
Говорит и показывает подворотня
«Подсуетились». Где Беларусь взяла деньги, чтобы рассчитаться с «Газпромом»?
С каким лицом Путин слушает Лукашенко
Куда девался джип с оружием, который прорывался на белорусской границе
Две новости об одной стране
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY