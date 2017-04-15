Как выглядят дачи за 700-900 рублей в месяц

REALTY.TUT.BY приценился к дачам, которые находятся в пределах 40 километров от Минска. На некоторые хозяева выставили впечатляющие ценники.

На май-сентябрь предлагают дачу в Атолино (10 км от Минска) за 700 рублей в месяц. Дом двухуровневый, деревянный, 150 «квадратов». Отопление печное. В доме есть сантехника, сауна, камин. Участок — 6 соток.

Дачу в деревне Полоневичи (район Дзержинска) предлагают на сезон тоже за 700 рублей в месяц. Дом двухэтажный, обустроенный, с камином и печкой. Есть баня. Участок — 6 соток.

В С\Т «Нейтрон» (12 км от МКАД, смолевичское направление) предлагают дачу с мая по сентябрь за 900 рублей в месяц. Дом трехэтажный, 117 «квадратов», со всеми коммуникациями, печью и камином. Участок — 7 соток.