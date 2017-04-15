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Комментарии
15.04.2017
«Не очень понятно, что в схватке сирийских дикарей делают цивилизованные люди»

Александр Невзоров на «Эхе Москвы» жестко прокомментировал ситуацию в Сирии.

Фото globallookpress.com

― Я думаю, что существует такое количество спекулянтов, которые утверждают, что они понимают что-то в сортах сирийских дикарей, что просто это количество давным-давно уже зашкаливает. Но я полагаю, что все сирийские дикари стоят друг друга.

Вот есть спекулянты, которые уверены, что они понимают разницу между гадким Асадом и его гадкими противниками, а также гадкими друзьями его врагов и врагами его друзей.

На самом деле никакой разницы нет, это разводка. И та, и другая сторона с легкостью будет применять зарин только по той причине, что у них зарин есть под рукой, а если есть, то можно применить. Равно как и любую другую гадость.

…Но не очень понятно, вроде бы, что во всей этой схватке дикарей делают цивилизованные люди. Если это некая рекламная акция, для того чтобы обеспечить закупки своей военной техники, то надо сказать, что на этом подиуме С-300 и С-400, в общем-то, что называется, несколько поднавернулись и выступили не очень удачно. Теперь вряд ли кому придет в голову покупать эти ракетные комплексы.

…Эти все люди, которые там что-то пытаются поделить между собой в Сирии, на самом деле интеллектуально находятся на уровне каких-нибудь homo erectus и homo ergaster. То есть мы вроде бы в уникальном положении, когда на одной планете живут и люди, и их далекие в интеллектуальном смысле слова предки, какие-нибудь, скажем так, питекантропы, и сочувствовать любой из сторон абсолютно абсурдно.

Невзоров: «Сейчас дикарское первобытное мышление стало нормой»

 
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