Экономист назвал две причины, почему российская нефть уже не поможет Беларуси как прежде

Экономист Леонид Злотников прокомментировал Charter97.org возобновление поставок российской нефти в Беларусь в прежнем объеме.

– Белорусской экономике это вряд ли поможет. Доходы от возобновления поставок нефти будут во многом «съедены» из-за ряда факторов. Ожидается, что цены на нефть через полгода будут снижаться, а значит, упадет и экспортная пошлина.

Во-вторых, в России повышается налог на добычу полезных ископаемых, так называемый НДПИ. В следующем году он будет повышен на 16%. Поэтому доходы от возобновления поставок 8 миллионов тонн нефти в год сократятся примерно на треть.

Как официальная статистика ставит крест на планах дать всем «по 500»