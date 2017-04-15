Экономист назвал две причины, почему российская нефть уже не поможет Беларуси как прежде
Экономист Леонид Злотников прокомментировал Charter97.org возобновление поставок российской нефти в Беларусь в прежнем объеме.
– Белорусской экономике это вряд ли поможет. Доходы от возобновления поставок нефти будут во многом «съедены» из-за ряда факторов. Ожидается, что цены на нефть через полгода будут снижаться, а значит, упадет и экспортная пошлина.
Во-вторых, в России повышается налог на добычу полезных ископаемых, так называемый НДПИ. В следующем году он будет повышен на 16%. Поэтому доходы от возобновления поставок 8 миллионов тонн нефти в год сократятся примерно на треть.
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