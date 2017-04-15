Джанет Джексон впервые показала своего сына

Спустя неделю после того, как СМИ облетела новость о ее расставании с супругом-миллиардером.

Фото опубликовал американский таблоид TMZ. На снимке 50-летняя певица с малышом Иссой.

Напомним, в апреле стало известно, что спустя три месяца после родов Джанет Джексон рассталась со своим мужем Виссамом аль-Маной – катарским бизнесменом. Супруги, которые прожили в союзе 5 лет, решили, что их брак не работает и каждый должен идти дальше своим путем

Позже стали известны некоторые подробности расставания. В частности, речь шла о культурных различиях и чрезмерном контроле со стороны мужа.