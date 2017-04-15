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Общество
15.04.2017
Шапиро рассказал, как «тепло» побеседовал с Данквертом

Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро сообщил на пресс-конференции, что встречался с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом на прошлой неделе по пути в Китай.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— У меня была долгая пересадка в Москве, и я приехал на встречу в Министерство сельского хозяйства России. И по своей воле туда пришел сам Сергей Данкверт, — раскрыл подробности встречи губернатор, передает TUT.BY.

По словам Шапиро, с руководителем Россельхознадзора у них состоялась «теплая и спокойная» беседа.

— Он готов к диалогу, трезво мыслит и нормально оценивает ситуацию. Но при этом Сергей Данкверт человек строгий и иногда стоит на грани в защите интересов России. Тем не менее он предложил, в частности, мне работать с ним напрямую, — рассказал Семен Шапиро.

По словам главы Минской области, в свое время РФ прописала в своих документах норму по нулевому содержанию антибиотиков в мясе и молоке. Но часто на практике такого добиться невозможно.

Когда принимались изменения, тогда еще министру сельского хозяйства Семену Шапиро сами россияне объясняли: это просто инструмент воздействия на торговых партнеров.

— Если мы когда-то укололи теленка антибиотиком, то, хочешь не хочешь, через многие годы следы препарата можно найти в конечном продукте, — говорит глава Минской области.

Даже в Европе прописана небольшая допустимая норма по содержанию антибиотиков. А в России — везде нули.

— Мне еще в то время в Министерстве сельского хозяйства России по-человечески объяснили: это сделано для того, чтобы держать ситуацию в своих руках и управлять ею. Мол, если вдруг кто-то начнет что-то делать, его нужно будет воспитать… Это инструмент для воздействия. Но для друзей его не очень хорошо использовать, — считает Семен Шапиро.

После недавней встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным появились заявления, что ограничения на поставки белорусской продукции в РФ будут сняты.

Данкверт перестал есть белорусский творог после слов Лукашенко

Министр сельского хозяйства Леонид Заяц рассчитывает, что это произойдет уже в апреле. Но перед этим российские эксперты должны приехать с инспекцией на наши предприятия.

Сейчас российский рынок закрыт для 12 молокозаводов, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.

 
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