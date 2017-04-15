Жилищное строительство, коммуналка и суды: на чем сэкономило государство

Быть гражданином Беларуси – недешевое удовольствие.

В Беларуси опережающими темпами растут поступления в бюджет за счет НДС и акцизов, а государство экономит на ЖКУ, чтобы обслужить госдолг – в бюллетене об исполнении консолидированного и республиканского бюджетов по итогам 2016 года, недавно опубликованном на сайте Минфина, эксперты нашли много интересного.

НДС все равно на плечах населения

Доходы консолидированного бюджета в 2016 году составили 28,5 млрд рублей или 14,3 млрд долларов по среднегодовому курсу. Выходит, что за год каждый работающий белорус пополнил казну почти на 6,5 тысяч рублей. Государство получало 78 млн рублей в день, 3,2 млн рублей в час или 902 рубля в секунду.

Главным бюджетным донором в 2016 году являлся налог на добавленную стоимость, доля которого в общем объеме консолидированного бюджета составила 29%. Да-да, тот самый НДС, вокруг которого из-за декрета № 3 разгорелось столько споров.

Тунеядцы в суде пытались доказать, что финансируют госрасходы через покупки в магазинах, даже если при этом они не работают и не платят подоходный. Налоговики тогда заявили, что физические лица не являются прямым плательщиком НДС, забыв упомянуть, что этот налог действительно включается в цену товаров и услуг и в конечном счете все равно ложится на плечи потребителей.

К слову, доля еще одного известного косвенного налога – акцизов, которые включаются в цену алкоголя, табака и топлива – составила 8%.

Итого за счет НДС и акцизов в совокупности было сформировано 37% доходов консолидированного бюджета.

Акцизы и НДС вошли в топ-3 налоговых доходов по темпам прироста в 2016 году.

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