В прокате продолжение гоночной франшизы, участием в которой не побрезговали Шарлиз Терон и Хелен Миррен. Это первая серия кинофраншизы, снятая без ее актера-талисмана — Пола Уокера.

Романтик и угонщик международного класса Доминик Торетто (Вин Дизель) счастливо проводит на Кубе медовый месяц с женой Летти (Мишель Родригес). Все тихо, хотя и не обходится без дружеских гонок с новыми друзьями с Острова свободы. Жена хочет ребеночка, Торетто, дабы отсрочить важный разговор, идет за цветами, но тут его ловит коварная блондинка по прозвищу Сайфер (Шарлиз Терон). Женщина сперва пытается уговорить Доминика работать на нее, а потом показывает на своем айфоне нечто такое, после чего лысый великан спадает с лица и вынужденно предает друзей.

В результате Хоббс (Дуэйн (Скала) Джонсон) оказывается в соседней камере с Декардом (Джейсон Стэйтем — злодей из прошлой части), и вскоре их обоих вытаскивает из-за решетки правительственный чиновник мистер Никто (Курт Рассел), поручающий банде гонщиков поймать Сайфер, задумавшей установить мировое господство при помощи кражи ядерного чемоданчика.

Судьба восьмого «Форсажа» решалась быстро, но драматично. Поначалу авторы говорили, что не очень понимают, как продолжить историю без экс-федерала Брайана О'Коннера, которого играл погибший до съемок предыдущего фильма Пол Уокер.

Но в итоге гоночная франшиза все же получила продолжение: свою роль сыграли кассовые сборы и уже придуманная новая трилогия, первой частью которой и должен был изначально стать седьмой фильм. Со временем стало очевидно, что решение это все-таки верное и продиктовано не только одной лишь жаждой наживы, что и доказывает в полной мере новая картина.

Вместо поставившего прошлую картину Джеймса Вана режиссером был назначен Ф. Гэри Грей (автор бестолкового байопика рэперов NWA «Голос улиц»). Грей, судя по всему, не вполне понял, где оказался и что делать с этим богатством — «Форсаж 8» снят суше и строже. Например, массовка в бикини, ставшая одной из отличительных черт франшизы, здесь фигурирует только в кубинском прологе. Тем удивительней, что вся эта конструкция, кажется, способна успешно нестись на всех парах сама по себе, а режиссер здесь исполняет чисто функциональную роль — типа традиционного на съемках человека-хлопушки.

Просто кто-то должен говорить «Мотор!», а дальше можно уже ни о чем не беспокоиться. Тем более что трюки придумывает все та же команда, и на сей раз в одной из погонь, помимо танков и броневиков, приняла участие российская атомная подлодка.

Если говорить о каких-то изменениях, то заменой полуголым красоткам здесь стала одна одетая — зато это Шарлиз Терон, все по-честному. Герой Дуэйна Джонсона, который почти весь прошлый фильм валялся в больнице, здесь (на время отсутствия переметнувшегося Торетто) становится едва ли не главарем банды, его на экране довольно много.

Отсутствие Уокера, конечно, ощущается — он был сердцем, болевой точкой франшизы, но нельзя сказать, что без него у продюсирующего «Форсаж» Дизеля что-то не получилось.

Проще говоря, удивительная механика этого киносериала раз за разом работает все более слаженно, и вот уже даже гранд-дама британского кино Хелен Миррен не чурается блеснуть здесь в эпизоде.

Актриса явно получила удовольствие от съемок, и это понятно. «Форсаж» остается единственной франшизой, которая при всей примитивности идеи имеет в центре героев достоверно античных пропорций.

Удовольствие от этого двухчасового фильма лежит где-то между просмотром, допустим, «Коммандо» с видеокассеты и чтением мифов Древней Греции в изложении для детей.

Команда Торетто, которую сам герой уже давно зовет семьей, собрана таким образом, что с каждым годом становится лишь фактурней. Неподвижность лица Дизеля придает еще больше шарма кривой ухмылке, в глазах бой-бабы Родригес ярость все чаще уступает мудрости, у Скалы седеет борода. Компанию им составляют комическая пара Тайреза Гибсона и Лудакриса, новичок Скотт Иствуд, Курт Рассел и щеголяющая в майке Metallica Шарлиз Терон. Если всего этого кому-то недостаточно, то дальше объяснять, почему один затылок Вина Дизеля стоит половины современных блокбастеров, совершенно бессмысленно.