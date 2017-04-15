«Жив и, что удивительно, на свободе». Стрижак c приключениями вернулся в Беларусь

Активист профсоюза РЭП и один из инициаторов сбора помощи для задержанных BY_help Андрей Стрижак вернулся в Беларусь, где он заочно был осужден на 10 суток административного ареста.

Такое постановление суд вынес после волны протестов против декрета «о тунеядстве».

Андрей Стрижак возвращался в Беларусь вечером 14 апреля из Вильнюса. Как пишут очевидцы в соцсетях, после пограничного контроля его сняли с поезда в Молодечно. Его паспорт при проверке «загорелся» оранжевым цветом.

Фото со страницы Кристины Мурашёвой в Facebook

Позже активист сообщил в Facebook, что его отпустили после проверки:

«Я жив, легитимен и (что удивительно), на свободе :) Никаких претензий к сотрудникам Молодечненской таможни и погранслужбы у меня нет - они выполняли приказ и делали это очень профессионально. Другой вопрос - кто этот приказ отдал, это я буду выяснять уже после "мониторинга" и обжаловать незаконное внесение меня в базу углубленного досмотра. Раскопаем и отобьемся. Судя по всему, власть использует уже обкатанную на Леониде Судаленко и Василии Полякове тактику мелких пакостей. Их тоже регулярно снимали с поездов и заглядывали в багаж и не только (в моем случае - только в багаж).

Несмотря ни на что, я рад тому что я на родине и тому что у меня самая лучшая на свете жена Евгения Стрижак…»

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