Опровергнут миф о менструальной синхронии

Живущие вместе женщины не синхронизируют свои менструальные циклы. Развеять известный научный миф смогли немецкие эксперты с помощью приложения для контроля месячных.

Эксперты из немецкой компании Clue, разработавшей одноименное приложение для контроля месячных, при помощи исследователей из Оксфорда развенчали популярный в обществе миф о синхронизации менструальных циклов у тесно общающихся или живущих вместе женщин. Результаты пока что не публиковались в научных журналах и были размещены в блоге компании.

О менструации существует множество мифов, один из них – существование менструальной синхронии. Об этом эффекте заговорили после 1971 года, когда из-за методологических ошибок исследовательница Марта Макклинток якобы его открыла. Ее исследование, опубликованное в Nature, заключалось в наблюдении за менструальными циклами 135 девушек, проживавших в общежитии.

По итогам своих наблюдений Макклинток сделала вывод, что при совместном проживании женщин менструальные циклы синхронизируются, и обосновала это влиянием феромонов.

Предполагалось, что менструальная синхрония могла возникнуть в процессе эволюции, чтобы не дать одному самцу в группе монополизировать право на спаривание: чем больше фертильных самок единовременно находились в одной группе, тем меньше был шанс того, что их всех оплодотворит один самец. Впрочем, выдвигались и другие версии — например, влияние Луны, склонность к поиску одобрения обществом и прочие.

Заинтересовавшись феноменом, ряд ученых повторили исследование Макклинток. Некоторые получили аналогичные результаты, другие же никакой синхронии не обнаружили.

Разбор методологических ошибок показал, что синхрония обнаруживалась лишь при анализе небольших промежутков времени, при длительном же наблюдении оказалось, что циклы синхронизуются и затем расходятся просто из-за разной их продолжительности.

Иными словами, обнаруженная синхрония была лишь случайным совпадением. Кроме того, Макклинток подгоняла исследование под результат, исключая некоторых участниц – например, с нерегулярным менструальным циклом. Не говоря уже о том, что влияние феромонов на людей и вообще их наличие у млекопопитающих — весьма спорная вещь.

Исследования менструальной синхронии проводились не только на людях, но и крысах, хомяках, шимпанзе, игрунках, мандрилах. Результаты были аналогичными: при исключении допущенных Макклинток ошибок синхрония не обнаруживалась.

Но информация о последующих исследованиях не выходила слишком далеко за пределы научного сообщества, а вот выводы работы Макклинток быстро пошли в народ и вот уже более сорока лет существуют в виде мифа настолько популярного, что споры о существовании явления до сих пор иногда вспыхивают между представителями научных и околонаучных сообществ.

Исследование Clue в очередной раз показало, что менструальной синхронии не существует.

В исследовании приняли участие 360 пар женщин, связанных дружескими, семейными, рабочими или какими-либо еще отношениями и проживающих вместе либо проводящих друг с другом большое количество времени. Они были отобраны из 1500 тысяч желающих, которые не подошли по разным причинам — принимали гормональные контрацептивы, были не слишком давно знакомы, жили далеко друг от друга и т.д. Сами данные собирались с приложений, установленных в смартфонах участниц.

Анализировались данные о трех последовательных циклах и более.

У 273 пар на момент окончания эксперимента промежуток между началом менструации даже увеличился и лишь 79 пар отметили, что их менструальные циклы действительно несколько сблизились.

В целом средний промежуток между началом цикла у участниц исследования на момент его начала составлял 10 дней, а по окончании — 38. Выяснилось, что на синхронизацию не влияет и совместное проживание — из женщин, чьи циклы синхронизировались, вместе жили лишь 24%.