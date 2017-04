Тиффани и Иванка Трамп: чем живут и что скрывают дочери президента США

Шептаться о том, что Джареда вот-вот выгонят из избирательного штаба Дональда Трампа, начали прошлой весной. Под зятя Трампа якобы копал сам глава штаба Кори Левандовски.

Нет, конечно, во время любой предвыборной кампании сотрудники ведут себя как пауки в банке. Но грызня в команде Трампа поставила рекорд по агрессивности. Левандовски далеко не агнец, за время кампании он уже успел схлестнуться с советником кандидата в президенты Полом Манафортом. Но на этот раз дичь вашингтонскому волку оказалась не по зубам. Джаред Кушнер с каждым днем играл в кампании все более значимую роль. А еще он женат на любимой дочери Трампа Иванке.

Дональд Трамп с Иванкой

Слухи о том, что Левандовски ведет свою игру, не утихали несколько недель. И тогда, по свидетельству человека, знающего ситуацию изнутри, Иванка решила поговорить с папой.

Если кто и не справляется, то это сам Левандовски, объясняла дочь. Кори был хорош во время подготовки к праймериз, говорила Иванка, многие в штабе так считают. Но сейчас, когда на носу съезд Республиканской партии, а потом выборы, Трампу нужен кто-то более профессиональный, человек с авторитетом.

Утром 20 июня, после семейного совета, на который Трампы собирались каждый понедельник в девять тридцать утра, охрана вывела Левандовски из Трамп-тауэр. О своем увольнении он узнал не от Иванки. Но, как выразился в разговоре со мной один из бывших сотрудников штаба, именно «она накрыла его гроб крышкой».

Когда я по электронной почте попросила Левандовски изложить свою версию событий, он ответил: «Я никогда не вел никаких разговоров о роли Джареда Кушнера в кампании».

С 20 января этого года Кушнер служит старшим советником президента США. В отличие от Джареда, у Иванки пока нет официальной должности в администрации. Однако она уже вышла из семейного бизнеса — передала управление компанией Ivanka Trump ее президенту Эбигейл Клем.

Случай с Левандовски отлично описывает влияние Иванки на отца. Она его копия: такой же политический хамелеон, столь же яркая публичная личность и точно так же не прощает нарушения субординации. Особенно тем, кто встает на пути членов ее семьи.

Дональд Трамп с женой Меланьей, сыновьями Эриком и Дональдом-младшим, а также дочерьми Тиффани и Иванкой

Свое отношение к Левандовски Иванка в разговоре с одним из своих друзей описала так: «Ему были не по силам задачи, которые предстояло решать в будущем, а он этого не понимал, — и добавила: — Конечно, мы не хотим, чтобы рядом с нами были люди, на которых нельзя положиться. Мы семья. Доверие для нас все».

На протяжении многих лет Иванка была единственной дочерью Трампа, известной широкой публике. Тиффани всегда оставалась где-то на третьем плане. В избирательной кампании она стала участвовать уже на последнем этапе, получив диплом. И даже тогда не выпорхнула из-под крыла сестры.

Иванка и Тиффани

Тиффани выросла в калифорнийском городе Калабасас, неподалеку от Лос-Анджелеса, знакома с семейством Кардашьян, ее мама дружила с Крис Дженнер. На Тиффани как личность это общение вряд ли повлияло, но сейчас ее жизнь, наверное, стала куда больше похожей на жизнь главных сестер Америки.

Сестры Трамп — в отличие от братьев — чувствуют себя в социальных сетях не хуже Ким, Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли. Тиффани вообще типичная инстаграмная малышка на миллион. Нежится у бассейна на Бора-Бора. Прогуливается в бикини по пляжу в Мар-а-Лаго — поместье Трампа в Палм-Бич во Флориде. На показе марки Just Drew на нью-йоркской Неделе моды поздравляет своего дизайнера и друга Эндрю Уоррена, внука фэшн-магната и сына инвестора в сфере недвижимости.

Однако виртуозом в искусстве всегда оставаться в центре внимания, конечно, является Иванка. Еще подростком, в 2003 году, она снялась в документальном фильме Born Rich о жизни наследников американских состояний. Потом побыла подиумной моделью (ее рост – сто восемьдесят сантиметров). Позаседала в жюри папиного реалити-шоу «Кандидат».

Теперь она — безупречно ухоженная мать троих детей — основала компанию по продаже одежды и аксессуаров под брендом Ivanka Trump. Вещи рассчитаны на молодых работающих женщин, стремящихся к «доступной роскоши» где-то посередине между J.Crew и Zara: блуза Ivanka Trump из полиэстера с цветочным принтом стоит шестьдесят девять долларов, босоножки с бахромой на высоком каблуке — сто сорок пять.

В прошлом году босоножки, кстати, стали предметом разбирательства в федеральном суде Манхэттена. Итальянская марка Aquazzura обвинила компанию Иванки в том, что та позаимствовала дизайн их популярной модели Wild Thing ценой семьсот восемьдесят долларов. Юристы Иванки обвинения отвергли и подали встречный иск с требованием признать, что на обувь Aquazzura не должна распространяться охрана торгового знака (на момент публикации разбирательство все еще тянется).

В общем, не удивительно, что многие из тех, кто терпеть не может Трампа и его сыновей, совсем иначе относятся к его дочерям. Избирательной кампании они тоже принесли больше пользы, чем прочие дети.

Когда девочки с ним рядом, не верится, что мужчина, которого они поддерживают, мог сказать: с женщинами надо «обходиться как с дерьмом», чтобы они знали свое место. А ведь он действительно такое когда-то говорил.

Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах — он неизменно предлагал публике послушать Иванку: она-то засвидетельствует его положительный моральный облик. В день выборов дочери проголосовали за отца — как и пятьдесят три процента белых женщин Соединенных Штатов.

Фамилия — главное в жизни Иванки и Тиффани. Когда брак Дональда и Иваны трещал по швам, восьмилетняя девочка со слезами на глазах пришла к маме и спросила, значит ли это, что ее больше не будут звать Иванкой Трамп.

Иванка родилась во влиятельной семье, но прилагает немало усилий, чтобы стать своей в респектабельных кругах. Чтобы выйти на лица, принимающие решения в президентской администрации, общаться надо с ней.

После победы Трампу позвонила лидер фракции меньшинства в палате представителей, конгрессмен-демократ Нэнси Пелоси. Хотела побеседовать о введении в стране оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам (за это выступают и демократы, и республиканцы). Избранный президент передал трубку Иванке. С ней же, еще до встречи с папой, обсуждал вопросы изменения климата бывший вице-президент Альберт Гор, на эту же тему Иванка беседовала с Леонардо ДиКаприо.

Иванка выросла в детской, декорированной в лавандовых тонах, в квартире на шестьдесят восьмом этаже Трамп-тауэр с видом на Центральный парк. Ее мать родилась в Чехословакии, была известной лыжницей, вышла замуж за короля недвижимости Дональда Трампа, превратилась в манхэттенскую светскую львицу и все двенадцать лет брака вместе с мужем управляла его бизнесом.

Дональд Трамп с женой Иваной, сыном Эриком и дочерью Иванкой

Девочка видела родителей нечасто. У нее с братьями было две няни и телохранитель. Однажды летом отпрыски отдыхали в семейном имении под Гринвичем, штат Коннектикут. Решили заняться предпринимательством: продавать страждущим лимонад. Соорудили на территории киоск. Но никто из соседей за лимонадом не пришел — потому что у Трампов их не было: огромное имение занимало целый мыс. Детям пришлось продавать лимонад телохранителю и прислуге.

В 1990-м Трампы решили развестись. Подробности расставания нещадно мусолили таблоиды. Больше всех на отца, как рассказывает мне источник, близкий к Иванке, обиделся Дональд-младший: ему тогда было двенадцать. Отец и сын два года не разговаривали, да и сегодня, судя по всему, их отношения не безоблачны.

Дональд и Эрик говорят, что развод родителей очень сплотил детей. Иванка же, единственная из них, считает, что это, наоборот, сблизило детей с отцом: «Не потому что я встала на его сторону, а потому что его присутствие перестало быть в моей жизни чем-то само собой разумеющимся».

Иванка с братьями Эриком и Дональдом-младшим

Если Иванка кого-то и винит в том, что пришлось ей испытать в те месяцы, то прежде всего прессу. Особенно одного репортера, который однажды подкараулил ее у Chapin School.

Накануне New York Post вышла с заголовком «Лучший секс в моей жизни!». Это была цитата из интервью с Марлой Мэйплс, любовницей, но еще не женой Трампа (развод был уже завершен). Иванка вышла с уроков и направлялась к ожидающей ее машине.

«Тот идиот-репортер набрался наглости спросить меня, правда ли то, что говорит Марла Мэйплс, — пишет Иванка в своей книге. — Что за человеком надо быть, чтобы задать такой вопрос девятилетней девочке?»

Дональд Трамп с Марлой Мэйплс и Иванкой

Дочь ведет себя как противоположность отца, и это ему на пользу. Сохраняет сдержанность в тех ситуациях, когда папу на публике несет. Спокойствие, когда он жжет. Однако временами и она склонна к преувеличениям. До перехода в отцовскую альма-матер, Пенсильванский университет, она два года училась в Университете Джорджтауна (сокурсники вспоминают, что на переменах ее можно было увидеть с сигаретой; сейчас Иванка не курит).

Трамп утверждает, что дочь получала исключительно высшие отметки — а Иванка в своей книге пишет, что окончила университет summa cum laude (в переводе с латинского – «с наибольшим почетом»). В Пенсильванском университете для получения этой второй по престижности степени отличия выпускнику требуется иметь средний балл 3,8 — это среднее арифметическое оценок за все курсы, пройденные за время обучения, с учетом их продолжительности; высший средний балл, который можно получить в США, — 4,0. Однако в 2009 году газета Wall Street Journal выяснила: на самом деле Иванка окончила вуз с низшей степенью отличия — cum laude: ее средний балл составлял 3,4.

Из трех главных представительниц прекрасного пола в жизни Дональда Трампа (жена Мелания, Иванка и Тиффани) старшая дочь — самая любимая, и это, кажется, очевидно всей семье. Отец до такой степени обожает свою малышку, что порой становится страшновато.

В 2006 году на передаче канала АВС Трампу задали вопрос, как бы он среагировал, если бы его дочь появилась на обложке Playboy (Иванка сидела рядом). Он ответил, что это зависело бы от того, что будет внутри журнала — просто игривые фотографии или же она будет полностью обнажена.

«Не думаю, что Иванка согласилась бы на это, — рассуждал он, — хотя у нее очень красивая фигура. Не будь она моей дочерью, я, возможно, за ней приударил бы».

Иванка, Дональд и Меланья

В позапрошлом году Трамп в интервью журналу Rolling Stone восхищался: «Она красавица! Если бы я не был счастливо женат и, знаете, не был бы ее отцом...»

В октябре 2009 года Иванка вышла замуж за Джареда Кушнера, выходца из семьи, владеющей крупной недвижимостью в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Свадьба Иванки и Джареда

Чтобы вступить в этот брак, Иванка приняла иудаизм. Ее духовным наставником стал раввин Хаскель Локштейн, восьмидесятитрехлетний глава нью-йоркской общины Кехилат-Йешурун и одноименной современной ортодоксальной синагоги в Верхнем ­Ист-Сайде.

Прошлой весной, когда Трамп готовился к июльскому съезду Республиканской партии, Иванка попросила Локштейна, одного из самых авторитетных раввинов страны, приехать на открытие и благословить съезд. Тот согласился.

Узнав об этом, выпускники школы Ramaz составили гневную петицию против участия раввина в кампании и собрали более восьмисот подписей. Дело в том, что за Трампа открыто выступал известный правый националист Дэвид Дюк, да и от обычных расистов и антисемитов, которые его поддерживали, кандидат в президенты не спешил публично отмежевываться.

После появления петиции Локштейн передумал ехать на съезд. Один из членов инициативной группы выпускников Ramaz рассказал мне, что из-за этого инцидента Иванка оказалась в изоляции в школьном сообществе. «Представляете, — говорит он, — каждый день приводить дочь в школу, ассоциация выпускников которой считает твоего отца таким негодяем, что не готова терпеть присутствие раввина рядом с ним даже в течение каких-то трех минут?»

Джареда этот человек тоже не жалует: «Дочь женоненавистника, про секс-скандалы с участием которого устал писать даже Page Six, сошлась с парнем, отец которого сидел в тюрьме за то, что нанял проститутку, чтобы подловить мужа своей сестры». Таким способом магнат в сфере недвижимости Чарлз Кушнер хотел оказать давление на свидетеля обвинения: его зять сотрудничал со следствием и предоставлял информацию, которая позволила осудить Кушнера-старшего за финансовые махинации. Он был приговорен к двум годам заключения, провел за решеткой четырнадцать месяцев и вышел на свободу в 2006-м.

Не все, кто имеет отношение к школе Ramaz, испытывают неприязнь к Джареду и Иванке. Еще один из прихожан Локштейна сообщил мне, что одновременно с петицией против его участия в съезде была выпущена другая, призывающая раввина непременно на нем выступить. Широкой поддержки она не получила.

Иванка с сыном Теодором

Тиффани — единственная дочь Дональда и Марлы Мэйплс. Начинающей актрисе на момент их знакомства было двадцать. Когда она сообщила Дональду о своей беременности, тот поинтересовался: «Что будем с этим делать?»

Некоторые, вроде телеведущего новостного шоу The Last Word на канале MSNBC Лоуренса О’Доннелла, убеждены: это было предложением сделать аборт. Трамп категорически отрицает, что имел в виду нечто подобное.

Тиффани родилась в 12:50 в среду 3 октября 1993 года в госпитале Сент-Мэри в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде. Ее назвали в честь ювелирной марки, чей знаменитый магазин на Пятой авеню соседствует с Трамп-тауэр.

После рождения Тиффани Ивана Трамп сообщила своим детям, что у них появилась сестра. «Я усадила их и сказала, что в их жизни ничего не изменится», — рассказывала она телеведущему Херальдо Ривере в его шоу Geraldo в 1993 году. Когда Тиффани было два месяца, Трамп и Мэйплс поженились. Дети Дональда от Иваны на церемонии не присутствовали.

К свадьбе Трампа подтолкнуло массовое убийство на железной дороге Лонг-Айленда в декабре 1993-го, когда были застрелены шесть и ранены девятнадцать человек. «Я понял, что жизнь коротка, и я хочу сделать это сейчас», — признался тогда Дональд Марле, как та рассказывала в интервью нью-йоркской газете Daily News.

Когда Тиффани была совсем крошкой, Трамп рассказывал в телепередаче Entertainment Tonight, что у девочки его губы, но он надеется, что «с возрастом это пройдет». В другом интервью, для программы Lifestyles of the Rich and Famous («Жизнь богатых и знаменитых»), бизнесмен сообщил: у дочери — «ножки Марлы». Потом добавил, что «мы пока не знаем, как насчет этой части тела», ткнул пальцем себе в грудь и закончил: «Время покажет».

Брак Трампа и Мэйплс продлился шесть лет. Из них три года заняли переговоры по поводу развода.

Дональд Трамп с женой Меланьей, сыном Бэрроном и дочерью Тиффани

Марла всегда называла себя матерью-одиночкой. В Калифорнии Тиффани ходила в школу Viewpoint в Калабасасе, годовая плата за обучение в которой составляет тридцать тысяч долларов. Летом 2011-го Иванка помогла сестре устроиться на стажировку в Vogue.

По рассказам друзей, Тиффани всегда доброжелательна, прилежна в учебе. Девушка артистична и очень переживает, что отца многие ненавидят. Тиффани ужасно расстроилась, прочитав обращенный к отцу твит, который якобы написал мексиканский наркобарон Гусман по прозвищу Коротышка: «Если будешь и дальше меня доставать, я тебя заставлю взять свои слова назад, ты, долбаный белобрысый говнюк».

В 2012-м она поступила в Пенсильванский университет. Отец в то время был увлечен своей «теорией места рождения» и пытался набрать первые политические очки, заявляя, что Барак Обама родился не в США, а в Кении. Носить фамилию Трамп было нелегко.

Тиффани срезалась на первом же испытании для вступления в престижное женское сообщество Tabard («Рыцарский плащ») — если верить двум его членам. По словам одной из девушек, в сообществе опасались, что присутствие Трамп в их рядах может повредить репутации Tabard и отпугнуть первокурсниц из хороших семей со связями.

Впрочем, человек, близкий к Тиффани, уверил меня, что она никогда не интересовалась Tabard. Наоборот, подала заявку на вступление в сообщество Kappa Alpha Theta и была принята.

В университете Тиффани пользовалась дисконтными картами, которые Иванка сохранила для нее. Отец выделял ей пятьсот долларов в месяц, не больше, утверждает подруга. Оплачивая счет в ресторане вместе с кем-то, она высчитывала, сколько должна заплатить, с точностью до цента.

Тиффани училась социологии (с уклоном в социологию права) и урбанистике. Сейчас она живет в квартире неподалеку от Трамп-тауэр и готовится к сдаче вступительного теста для юридических вузов. Ее бойфренд Росс Меканик — член Демократической партии, активно поддерживал в соцсетях Хиллари Клинтон, летом стажировался в стартапе Джареда Кушнера Cadre — платформе для инвестиций в недвижимость. Тиффани же стремится самореализоваться вне семьи — это одна из причин, по которым она хочет получить степень в области юриспруденции.

Все сотрудники команды Трампа, с которыми мне удалось поговорить, в один голос твердят: как только он пошел на штурм Белого дома, его старшие дети стали приобретать все большее влияние. На совещаниях в просторном зале заседаний на двадцать шестом этаже Трамп-­тауэр, широко известном тем, что здесь проходили съемки реалити-шоу «Кандидат», Иванка в основном слушала, вопросы задавала редко — собственные соображения она приберегала для личных бесед.

Если участники совещания вдруг расходились во мнениях, и в воздухе начинала витать напряженность, «Дональд и Иванка переглядывались, и мы понимали, что позже они будут это обсуждать», рассказал мне один из членов штаба.

Случалось, Иванка прилюдно высказывала возражения, но никогда публично не критиковала отца. Единственным исключением стал довольно сдержанный комментарий после публикации известного видео, в котором Трамп бахвалился, что если вы знамениты, то можете хватать женщин «за промежность» и ничего вам не будет. Дочь сочла эти слова «неприемлемыми» и «оскорбительными», хотя и совершенно не отражающими истинного характера отца.

С работниками штаба Иванка и ее братья всегда были безупречно вежливы. Как-то те пришли на совещание все в тот же конференц-зал и увидели, что он занят: отпрыски Трампа рассматривали строительные чертежи. Трампы-младшие тут же освободили зал, извинившись, что не забронировали его заранее.

Иванка в кампании занималась в основном кулуарной работой, братья играли более публичные роли. В те моменты, когда она выступала как представитель отца, это производило положительное впечатление. Иванка «лучше, моложе, эффектнее», считает Мэтт Маковяк, консультант Республиканской партии и сотрудник администрации президента Буша.

Как вы помните, Иванка и Джаред не сошлись во мнениях с главой штаба Кори Левандовски. Присмотреться к нему супруги решили после одного происшествия, случившегося в прошлом мае. Левандовски и пресс-атташе предвыборной кампании Трампа Хоуп Хикс вдруг начали ругаться прямо посреди улицы на Манхэттене. На глазах у прохожих они так орали друг на друга, что это попало в таблоиды и вызвало совершенно нежелательный резонанс.

Трампу очень скоро доложили об инциденте. Попутно донесли, что у Левандовски с Хикс интрижка (обе стороны это отрицали). А также припомнили трения между Левандовски и высокопоставленным сотрудником команды Полом Манафортом — позже в электронном письме Левандовски сообщил мне, что тот спор с Хикс как раз и возник из-за «усиления позиций Манафорта в команде».

Месяц спустя Иванка узнала: начальник штаба пытался опубликовать сведения, порочащие Кушнера. Процесс увольнения еще не был завершен, а Левандовски уже устроился на CNN оплачиваемым политическим комментатором. Проработал до ноября и уволился на фоне слухов, что он займет высокую должность в администрации Трампа.

Иванка совершенно нетерпима к критике программы отца, в какой бы форме она ни выражалась. В частных беседах она также признавалась, что вскипает, когда отца поливают грязью из-за какой-то «небрежности».

Для Иванки публично высказать несогласие с отцом просто немыслимо. В ее представлении это значит наутро увидеть в газетах заголовки «Скандал в семействе Трамп», чего она всю свою жизнь всеми силами старается избежать.

Родителя она поддерживает в большинстве сложных ситуаций. Например, когда было обнародовано то видео про «промежность», Иванка посоветовала отцу защищать себя. Извиниться, заявить, что сказанное на видео не отражает его истинных взглядов, но также дать отпор критикам.

Папа послушал — и сделал по-своему. Провел пресс-конференцию, на которую пригласил женщин, обвинявших Билла Клинтона в сексуальных домогательствах. В том числе самую известную из них после Моники Левински — Полу Джонс. Женщины в микрофон заявили о том, что поддерживают Трампа.

Бренд «Трамп» — последнее, от чего откажутся члены этого клана. Тем, кто этого не понимает, стоит пересмотреть выпуски шоу Конана О’Брайена на NBC и Дэвида Леттермана на CBS 2007 года. Тогда Иванка продвигала папино реалити-шоу «Кандидат», ее приглашали в лучшие вечерние программы.

И Конан, и Дэвид поинтересовались: может ли случиться так, что отец вдруг возьмет и уволит ее — фраза You’re Fired, которую Трамп регулярно произносил в адрес неудачливых участников шоу, стала легендарной. В ответ Иванка на обеих программах процитировала слова, сказанные отцом в интервью Ларри Кингу: если кто-то из его детей будет в его компании плохо работать, он его не просто уволит, а уволит «как собаку».

Эта формулировка особенно озадачила О’Брайена — он заметил, что никогда не видел, как увольняют собак…

Как Мелания Трамп проложила себе дорогу в Белый дом