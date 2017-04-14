«Настоящее время»: В Беларуси новое «дело бизнесменов»

Американский авианосец подошёл к КНДР на расстояние удара, Пхеньян заявил о готовности «к войне». США сбросили крупнейшую неядерную бомбу на Афганистан. Скандал с WikiLeaks: ЦРУ обвинил организацию в связях с Россией. Эти и другие новости — в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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