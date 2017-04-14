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14.04.2017
Салiдарнасць
«Пытка копейкой» продолжилась: топливо вновь дорожает

В Беларуси уже пятый раз за год дорожает топливо.

По сведениям источника AUTO.TUT.BY, в ночь на субботу топливо снова подорожает. По традиции — на 1 копейку.

В полночь цены изменятся и будут выглядеть так: АИ-98 — 1 рубль 35 копеек, АИ-95 — 1 рубль 24 копейки, АИ-92 — 1 рубль 16 копеек, ДТ — 1 рубль 28 копеек. Газ дорожать не будет.

Это уже пятое повышение цен с 11 марта.

«По традиции на 1 копейку» — вроде бы не заметно, а уже на 4,5% подорожало. И так цены растут на всё, незаметно. Только зарплата заканчивается всё быстрее и быстрее — она ведь незаметно уменьшается...», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Гуманизм по-белорусски — отрезать по 1 см хвост кошке каждую неделю. Наверное, еще и гордятся что такие умные...»

«Доползет до бакса к концу года... Еще около 200 дней осталось для разгона...»

 
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