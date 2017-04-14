Две новости об одной стране

Когда параллельные миры пересекаются в одной новостной ленте.

Когда просматриваешь новостную ленту, часто складывается впечатление, что читаешь о событиях в двух абсолютно разных странах. В одной — богатой и процветающей — растут коттеджи и элитные дома, в другой — безработные собирают камни и думают, как прокормить семью.

Но нет, это все про одну и ту же страну.

Вот в «Дроздах-2» появился новый житель — секретарь Совета безопасности Станислав Зась. Да-да, тот самый, что ни на одном фото с митинга 15 марта не увидел омоновца с дубинкой. Теперь Зась будет жить в элитном поселке на 15 сотках земли в водоохранной зоне, полученной вопреки всем правилам выделения участка (или, может, для «слабовидящих» в Дроздах какие-то льготы?).

Пока, правда, на месте будущего коттеджа — лишь земля да камни. Оно и неудивительно, ведь решение Мингорисполкома №923 датируется только 16 марта 2017 года (прямо на следующий день после митинга).

Впрочем, можно не сомневаться, что со строительством чиновник затягивать не станет и уложится в кратчайшие сроки.

А в это время в новостной ленте мелькает другая картинка с поля. Снова земля и камни — только это уже про безработных, которых отправляют на трудовую повинность. В этом году в Вилейском районе, как сообщает сайт kraj.by, к ним присоединяться также работники предприятий и организаций.

— Выезжаем мы в 8.00 и собираем камни до 16.00. С 13.00 до 14.00 у нас обед. Идем за трактором и бросаем в кузов камень. Большие убирают мужчины, женщины берут полегче. Попадались всякие, килограмма по 2-3. Едем мы, конечно, от безысходности, чтобы хоть какую-то копейку заработать, – рассказывает работающая в поле Татьяна.

И самое удивительное, что руководство района в этом не видит ничего такого: «Нет ничего страшного в том, что люди два дня съездили в поле», — замечает первый заместитель председателя Вилейского райисполкома, словно выписал путевку на курорт.

Такие вот удивительные новости о двух параллельных мирах. И таких сообщений за день набирается с десяток. Вот продавец из Лиды рассказывает, как люди дерутся в очередях за дешевую колбасу и тут же новость про замминистра, который около своего дома выкопал аж два водоема. Нам вещают о планах повышения заработков до 1000 рублей — и тут же мы узнаем о стихийном собрании на «Беларуськалии» из-за снижения зарплат. Вот президент обещает революционные изменения для бизнеса — и рядом новость о заключении бизнесмена Арбузова.

Вот она — новостная лента о жизни одной страны, где вопреки всем законам физики пересекаются параллельные реальности.