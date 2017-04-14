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14.04.2017
Алесь Пилецкий, Еврорадио
Куда девался джип с оружием, который прорывался на белорусской границе

В ночь на 20 марта, в 1 час 45 минут на пограничном пункте пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе происходит ЧП.

Той самый джип. Фото: sk.gov.by

«Водитель Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории Беларуси. Для задержания пограничники применили табельное оружие», ― говорится в официальном сообщении Пограничного комитета.

Оружие, найденное в автомобиле-нарушителе. Фото: sk.gov.by.

Погоня продолжается около десяти минут. Пограничники догоняют автомобиль-нарушитель и простреливает ему колёса. «Было задержано двое граждан, личности которых устанавливаются. По имеющейся информации, в данном автомобиле мог находиться ещё один неизвестный, который в настоящее время разыскивается. В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружены пистолет марки ТТ и два подготовленных магазина, а также предмет, внешне похожий на тротил и электродетонатор», ― говорится в том же сообщении. Позже становится известно, что от пограничников сбежал водитель, а машина могла двигаться не с территории Украины, а из белорусской деревни, расположенной между белорусским и украинским пунктами пропуска.

Боевик от Лукашенко

На следующий после происшествия день глава государства Александр Лукашенко заявляет о задержании "нескольких десятков боевиков". В ночь с 21 на 22 марта задерживают Алеся Евдахо и Мирослава Лозовского, позднее ещё почти три десятка человек. Ещё позже государственные телеканалы показывают сюжет о раскрытии заговора группы лиц, собравшихся 25 марта, во время демонстрации в День воли, организовать в стране массовые беспорядки. Начинается сюжет с... прорыва границы на КПП "Александровка".

Момент "прорыва" границы. Видео с камер наблюдения пограничного перехода "Александровка":

«Я не могу ничего вам рассказать по этому делу. У нас его уже нет, все документы передавали в Генеральную прокуратуру. Вам нужно там узнавать, что с ними стало дальше. Я могу комментировать только те дела, которые находятся в Управлении СК по Гомельской области. Все подробности, в том числе, был ли задержан водитель автомобиля, вам могут сообщить в Генпрокуратуре», ― сказала в разговоре с Еврорадио представитель Управления Следственного комитета по Гомельской области.

Пулевые отверстия в автомобиле-нарушителе. Фото sk.gov.by.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Пётр Киселёв вопросу Еврорадио о "деле джипа" удивился и попросил перезвонить через несколько часов. Во время повторного разговора коротко сообщил: "Официально ― никаких комментариев Генеральная прокуратура не даёт".

 
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