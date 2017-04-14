Установлен график проведения ЦТ по учебным предметам в 2017 году

Что и когда идти сдавать.
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31 марта 2017 г. № 29а установлен график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2017 году.
Документом, который опубликован на Национальном правовом портале, определены следующие даты проведения централизованного тестирования (ЦТ):
— белорусский язык – 12 июня, понедельник;
— русский язык – 14 июня, среда;
— обществоведение – 16 июня, пятница;
— математика – 18 июня, воскресенье;
— биология – 20 июня, вторник;
— иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 22 июня, четверг;
— химия – 24 июня, суббота;
— физика – 26 июня, понедельник;
— история Беларуси – 28 июня, среда;
— география – 30 июня, пятница;
— всемирная история (новейшее время) – 2 июля, воскресенье.
В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ.
В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (13 и 27 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 3 июля.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.