Установлен график проведения ЦТ по учебным предметам в 2017 году

Что и когда идти сдавать.

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31 марта 2017 г. № 29а установлен график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2017 году.

Документом, который опубликован на Национальном правовом портале, определены следующие даты проведения централизованного тестирования (ЦТ):

— белорусский язык – 12 июня, понедельник;

— русский язык – 14 июня, среда;

— обществоведение – 16 июня, пятница;

— математика – 18 июня, воскресенье;

— биология – 20 июня, вторник;

— иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 22 июня, четверг;

— химия – 24 июня, суббота;

— физика – 26 июня, понедельник;

— история Беларуси – 28 июня, среда;

— география – 30 июня, пятница;

— всемирная история (новейшее время) – 2 июля, воскресенье.

В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ.

В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (13 и 27 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 3 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.