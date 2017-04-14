Как команда чутких людей создала портал для глухих

В Беларуси появился портал блогерских видео с субтитрами. Теперь люди с нарушениями слуха могут смотреть популярные видеоролики и без помощи посторонних понимать, о чем в них идет речь.

Портал Sevensub.com или «Субтитры каждый день», как расшифровали название его создатели, появился в середине марта.

Специально для людей с нарушениями слуха команда портала адаптировала видео популярных белорусских и российских блогеров. Канал будет интересен и другим интернет-пользователям, уверяют редакторы Sevensub, так как любителям видеоблогов не придется самостоятельно выискивать контент.

Несмотря на то, что проект полностью волонтерский, создает портал команда профессионалов.

Денис Капустьянский, режиссер и продюсер, основатель игровой студии «AtomiLab» раньше работал на специализированном белорусском телеканале «Жест» и знает, какой именно информации не хватает слабослышащим и глухим людям.

– На тот момент я время от времени переписывался через социальные сети с людьми, которые имели проблемы с нарушением слуха, и они мне иногда присылали очень популярные блогерские выпуски с просьбой, чтобы я хоть кратко объяснил, о чем там говорят, – вспоминает Денис. – Людям было интересно, почему те или иные ролики получают огромную популярность.

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