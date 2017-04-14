Третий пошел. Активиста Дмитрия Полиенко признали политзаключенным

В списке политзаключенных прибавилось.

Белорусские правозащитники признали политзаключенным активиста Дмитрия Полиенко. Об этом сообщается в совместном заявлении девяти белорусских правозащитных структур, которое опубликовано на сайте spring96.org.

Напомним, 7 апреля суд Заводского района Минска пересмотрел Полиенко отсрочку исполнения наказания по приговору полугодовой давности из-за того, что активист не смог найти работу, и отправил его в колонию на 1,5 года.

В конце прошлого года он получил два года лишения свободы с отсрочкой после участия в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016-го. Полиенко был признан виновным в насилии в отношении милиционера и изготовлении и распространении порнографических материалов. 12 октября 2016 года судья Вадим Есьман присудил Дмитрию Полиенко 2 года с отсрочкой.

Но после приговора тот несколько раз привлекался к административной ответственности. Он получил 15 суток за участие в защите Куропат, также был осужден на 7 суток, когда пришел на оглашение приговора суда Первомайского района по так называемому «делу антифашистов». После оглашения приговора несколько активистов в зале начали выкрикивать «Ганьба!» [бел. «Позор!»] и другие реплики в знак несогласия с решением судьи относительно наказания фигурантов дела, но задержан был только Полиенко.

Правозащитники считают оба обвинения недоказанными. В своем экспертном заключении по делу они напоминают, что сам пострадавший сотрудник ГАИ Колтунов не имел материальных претензий к Полиенко и заявил, что никаких травм у него не было. Не было доказано и то, что страница Вконтакте, на которой был опубликован порноролик, принадлежала Дмитрию Полиенко.

Полиенко стал третьим в списке политзаключенных в Беларуси. 6 апреля политическим признали дело анархиста Вячеслава Косинерова, которого обвиняют в набрасывании петли на шею памятнику городовому у МВД. И уже около полутора лет в списке политзаключенных находится правозащитник Михаил Жемчужный.