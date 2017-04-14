Скидка на газ для Беларуси будет меньше 20%

При этом потери «Газпрома» составят около $ 500 млн.

Россия и Беларусь после вмешательства президентов стран в кратчайшие сроки зафиксировали решение нефтегазовых споров. Минск получил скидку на газ и разрешение зачислять экспортные пошлины с 6 млн тонн поставляемой из РФ нефти в свой бюджет, что даст бюджету Беларуси около $ 570 млн в год.

По данным газеты «Коммерсантъ», размер газовой скидки не превысил 20%.

Москва и Минск 13 апреля официально урегулировали продолжавшийся 15 месяцев конфликт вокруг поставок в Беларусью российских энергоресурсов. При этом Минск погасил $ 726 млн долга за поставки российского газа, накопленного с января 2016 года. Этот платеж Беларусь сделала после того, как по итогам переговоров президентов ей был обещан новый российский кредит до $ 1 млрд, а также очередной транш из фонда ЕврАзЭс на $ 600 млн.

«Подсуетились». Где Беларусь взяла деньги, чтобы рассчитаться с «Газпромом»?

Сейчас цена газа для Беларуси составляет около $ 130 за 1 тыс. кубометров и рассчитывается в долларах как регулируемая цена ФАС РФ для Ямало-Ненецкого АО плюс расходы «Газпрома» на транспортировку, хранение и реализацию на местном рынке. О размере скидки «Газпром» не сообщил. По данным «Коммерсанта», она составит менее 20%.

Белорусская сторона в ходе переговоров настаивала на цене в $ 100 за 1 тыс. кубометров. Для сравнения, в Смоленской области оптовая цена газа сейчас составляет ,5 за 1 тыс. кубометров.

При этом Москва и Минск договорились к началу 2018 года сформулировать принципы единого рынка газа, в рамках которого его цена должна различаться только затратами на транспортировку.

«Газпром» традиционно поставляет в Беларусь примерно 18,7 млрд кубометров газа в год. Если скидка составит 20% от текущей цены, выручка «Газпрома» на белорусском рынке может снизиться примерно на $ 490 млн в год.