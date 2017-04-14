Фотожабы: «Налог на трезвость — настало твое время»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Как официальная статистика ставит крест на планах дать всем «по 500»

Лукашенко в Речице «увидел свет в конце тоннеля»

Стали ли белорусы на самом деле пить в два раза меньше, как утверждает статистика?

«Подсуетились». Где Беларусь взяла деньги, чтобы рассчитаться с «Газпромом»?

Казахстан, сдвинув перспективу, объявил о переходе на латиницу

Представитель России «тыкал» британцу перед голосованием в Совбезе ООН: «Глаза-то не отводи»

Говорит и показывает подворотня

«Когда Запад наведет глаза на резкость, мало не покажется»

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