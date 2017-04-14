«Витебскдрев» наработал на $ 2,5 млн убытков

ОАО «Витебскдрев» закончило 2016 год с убытками, а количество работников сократилось там на 17%.

Соответствующая информация содержится в годовом отчете.

В прошлом году «Витебскдрев» понес убытки на 5 млн 238 тыс. рублей.

И если на конец 2015 года на предприятии работали 1192 человека, то на конец прошлого – 990.

Напомним, на ОАО «Витебскдрев», как и на других предприятиях отрасли, по указу главы Беларуси была проведена модернизация.

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