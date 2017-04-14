«Витебскдрев» наработал на $ 2,5 млн убытков
ОАО «Витебскдрев» закончило 2016 год с убытками, а количество работников сократилось там на 17%.
Соответствующая информация содержится в годовом отчете.
В прошлом году «Витебскдрев» понес убытки на 5 млн 238 тыс. рублей.
И если на конец 2015 года на предприятии работали 1192 человека, то на конец прошлого – 990.
Напомним, на ОАО «Витебскдрев», как и на других предприятиях отрасли, по указу главы Беларуси была проведена модернизация.
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