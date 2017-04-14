Путин и Медведев сообщили, сколько официально заработали в 2016-м

Руководители России обнародовали декларации о доходах, расходах и имуществе.

Владимир Путин заработал в 2016 году 8 858 432 российских рубля (более 155 тысяч долларов), что на 33 тысячи рублей меньше, чем в 2015 году.

«Панамский архив» и миллиарды Путина

Дмитрий Медведев задекларировал доход в 8 миллионов 587 тысяч рублей – практически такой же, как у Путина.

Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева

Самым богатым членом правительства РФ стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов с доходом 582 миллиона рублей.