Дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат — вышла замуж. Об этом девушка рассказала в интервью, опубликованном в майском номере журнала Tatler.

В материале не говорится, когда состоялась церемония бракосочетания. Немногое известно и о ее избраннике. Сообщается лишь, что ему 19 лет, он сын погибшего друга и одноклассника Кадырова.

Познакомились молодые люди за две недели до свадьбы, а теперь живут в нескольких минутах от резиденции главы республики.

Фото РИА «Новости»

Айшат является главой модного дома Firdaws.

Рамзан Кадыров и его супруга Медни воспитывают 12 детей, двое из которых усыновленные.