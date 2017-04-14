Дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат — вышла замуж. Об этом девушка рассказала в интервью, опубликованном в майском номере журнала Tatler.
В материале не говорится, когда состоялась церемония бракосочетания. Немногое известно и о ее избраннике. Сообщается лишь, что ему 19 лет, он сын погибшего друга и одноклассника Кадырова.
Познакомились молодые люди за две недели до свадьбы, а теперь живут в нескольких минутах от резиденции главы республики.
Фото РИА «Новости»
Айшат является главой модного дома Firdaws.
Рамзан Кадыров и его супруга Медни воспитывают 12 детей, двое из которых усыновленные.
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