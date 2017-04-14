«Жалею, что поздно начал этим заниматься». Пенсионера МВД наказали за «Марш нетунеядцев»

Гродненский областной суд не удовлетворил жалобу пенсионера МВД Валерия Курчевского, сообщает Радыё Свабода.

Валерий Курчевский был осужден на 15 базовых величин (345 рублей) Ленинским районным судом Гродно. Во время рассмотрения жалобы он пытался доказать судье, что не нарушал законов; что ему, как и другим гражданам страны, Конституция гарантирует свободу слова, митингов и собраний.

Валерий Курчевский рассказал, как ходил в редакцию государственной газеты, чтобы напечатали его мысли о положении в стране; ходил к депутату, чтобы тот поднял проблемные вопросы в парламенте:

– Но все мои доводы остались неуслышанными, они попросту никому не нужны. Но я не жалею, что пришел на митинг, высказывался перед людьми. Я и дальше буду говорить то, что думаю, так как хочу остаться человеком. Жалею, что поздно начал этим заниматься.

После рассмотрения жалобы Курчевский сказал, что сейчас на него косо смотрят многие его сослуживцы, некоторые даже пытаются насмехаться.

– Честно скажу, чтобы сейчас я был в форме милиционера, то положил бы эту форму ... Особенно после того, что произошло в Минске. Я не жалею, что пошел вместе с людьми на площадь: наш народ заслуживает, чтобы у него были защитники. Благодарю всех, кто меня поддержал морально.