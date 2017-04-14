Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Жалею, что поздно начал этим заниматься». Пенсионера МВД наказали за «Марш нетунеядцев»
Лукашенко упрекнул Россию в присутствии Путина
Алексиевич: зараженное мясо добавляли в дорогую колбасу – ее люди много не купят
Бывший заместитель министра на скамье подсудимых. Фотофакт
«Ён так ніколі не гаворыць» — жонка Комліка-Ямаціна, які стаў героем фільму БТ
«I я воiн святла». Брестское «Динамо» представило новый гимн
В «Дроздах-2» новый житель — секретарь Совета безопасности Станислав Зась
Иранский застройщик «Магнита Минска» согласился отдать в бюджет 1 млн долларов
Российский эксперт: В Москве просто ментально не могут воспринять всерьёз Беларусь
США сбросили на террористов «мать всех бомб»
На собрании в главной мечети Грозного призвали к расправе над журналистами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Глава «Россельхознадзора» перестал есть белорусский творог после слов Лукашенко
«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»
Актер-неудачник Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пачобут: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае»
Белорусы — Лукашенко: «Свет в конце тоннеля видят самоубийцы, бегущие навстречу поезду»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
«Никогда бы не стал начальником, если бы не был алкоголиком»
Як спецпадраздзяленне «Альфа» разганяла няскораных дэпутатаў
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Как Давыдько танцует джигу на граблях
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вот уж действительно, 100-процентная супермодель!
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Скандалы
14.04.2017
«Жалею, что поздно начал этим заниматься». Пенсионера МВД наказали за «Марш нетунеядцев»

Гродненский областной суд не удовлетворил жалобу пенсионера МВД Валерия Курчевского, сообщает Радыё Свабода.

Валерий Курчевский был осужден на 15 базовых величин (345 рублей) Ленинским районным судом Гродно. Во время рассмотрения жалобы он пытался доказать судье, что не нарушал законов; что ему, как и другим гражданам страны, Конституция гарантирует свободу слова, митингов и собраний.

Валерий Курчевский рассказал, как ходил в редакцию государственной газеты, чтобы напечатали его мысли о положении в стране; ходил к депутату, чтобы тот поднял проблемные вопросы в парламенте:

– Но все мои доводы остались неуслышанными, они попросту никому не нужны. Но я не жалею, что пришел на митинг, высказывался перед людьми. Я и дальше буду говорить то, что думаю, так как хочу остаться человеком. Жалею, что поздно начал этим заниматься.

После рассмотрения жалобы Курчевский сказал, что сейчас на него косо смотрят многие его сослуживцы, некоторые даже пытаются насмехаться.

– Честно скажу, чтобы сейчас я был в форме милиционера, то положил бы эту форму ... Особенно после того, что произошло в Минске. Я не жалею, что пошел вместе с людьми на площадь: наш народ заслуживает, чтобы у него были защитники. Благодарю всех, кто меня поддержал морально.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:10)
Главное
«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»
Как официальная статистика ставит крест на планах дать всем «по 500»
Продавец торговой сети: «За последний год люди словно озверели»
Немецкие митинги против белорусских: сравним и прослезимся
Говорит и показывает подворотня
«Отдали долг, которого не было?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY