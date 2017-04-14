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Экономика
14.04.2017
Кирилл Иванов
«Подсуетились». Где Беларусь взяла деньги, чтобы рассчитаться с «Газпромом»?

Своей версией с «Салідарнасцю» поделился экономист Борис Желиба.

Белорусская сторона вернула долг российскому газовому холдингу «Газпром». Спустя день «Белнефтехим» заявил об увеличении объемов поставок нефти из России. В этом году Беларусь должна получить 24 млн тонн нефти.  

Где белорусская сторона взяла деньги для погашения долга, и кто все же победил в очередной нефтегазовой схватке союзников? На эти вопросы «Салідарнасці» ответил доктор экономических наук Борис Желиба.

Фото с сайта politikus.ru

По мнению эксперта, версию о том, что Россия могла рефинансировать именно эту задолженность, вряд ли стоит считать состоятельной:

— Вряд ли это так. Ведь процедура рефинансирования потребует определенного времени. Возможно, будет задействован Евразийский банк, или российский бюджет. Для этого нужно время, а с момента, когда стороны договорились о погашении долга, прошло совсем немного времени.

Экономист предположил, что деньги для погашения задолженности могли взять частично из золотовалютных резервов, частично из других источников.

— Я думаю, что Нацбанк и правительство в пожарном порядке подсуетились и нашли необходимую сумму.

Борис Желиба считает, что на момент разрешения затянувшегося нефтегазового спора белорусская сторона потеряла больше, чем нашла. Ведь помимо долга, который Минск отрицал, но все же вынужден был оплатить, Беларусь потеряла из-за недопоставок нефти.

Реакция Байнета: «Отдали долг, которого не было?»

Говоря об итогах переговоров в Санкт-Петербурге и первых его плодах (начало наращивания объемов поставок нефти), экономист подчеркнул, что в данном случае уместно говорить о победе Александра Лукашенко.

— Москва пошла ему на уступки, простив ему выпады в свой адрес. Россия выделит Беларуси очередной кредит. Возобновление поставок нефти в прежних объемах также даст передышку для экономики, позволит пополнить ЗВР.

 
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