Лукашенко упрекнул Россию в присутствии Путина

Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке отметил, что нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств.

– Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе, – сказал Лукашенко, передает его пресс-служба.

Фото пресс-службы главы государства

Напомним, несколько лет назад Россия ввела ответные санкционные меры против ряда стран. Участники ЕАЭС не могут договориться по транзиту товаров в третьи страны, что несет потери для их бюджета.

Глава Беларуси также отметил: «В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная, поскольку у нас экономический союз».

14 апреля Лукашенко принимает участие и в неформальной встрече глав государств ОДКБ, которая проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».

Фото с сайта foursquare.com