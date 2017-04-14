Алексиевич: зараженное мясо добавляли в дорогую колбасу – ее люди много не купят

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич – о последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС, растерянных людях и «черных ящиках» во время подиумной дискуссии «Чернобыль: между прошлым и будущим»

О том, как люди потихоньку обживают даже ад

В первые годы, когда я писала книгу «Чернобыльская молитва», я встречалась с потрясенным человеком. Случилось что-то, чего никто не мог объяснить, люди не понимали, что происходит, они понимали только одно, что государство их обманывает. Это были потрясенные люди.

Все оказалось сложнее, потому что совпали две катастрофы – социальная, социализм как бы кончился, правда, не у нас, не в Беларуси, а вообще как идея, и люди больше были заняты этим. И эта космическая катастрофа, которую нельзя было объяснить, не было инструментов объяснения, их и до сих пор нет, и которая застала людей врасплох. И люди потихоньку обжили даже ад.

Я думаю, что одно из преступлений власти – это то, что Чернобыль не стал тем явлением, о котором говорили бы, и профессор Юрий Бандажевский – один из самых интересных исследователей этой темы, не сидел бы в тюрьме. То есть, тогда мы могли бы больше противостоять этой беде. А так мы оставили это все для будущих поколений. У нас самих этого не получилось.

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