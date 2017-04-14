«Арбузов не заслужил такого: вместо того, чтобы передать бизнес детям, принимать от них передачи»

Предприниматель из Минска Андрей Кабанов прокомментировал Радыё Свабода задержание и уголовное дело против председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова.

По словам Кабанова, репрессии против Арбузова несправедливые, государство не учитывает, что этот бизнесмен много времени пополнял бюджет и создавал рабочие места:

«Как так может быть? Он же не наркодилер, не переходит дорогу государству, торгуя оружием или стратегической сырьем. Сам себе режиссер, который делает свой бизнес. А тут вдруг приходит какой-то "дэфээрщик" и все национализирует. Маразм! Такие меры недопустимы. Арбузов в бизнесе с 1989 года, почти 30 лет. Постепенно подходит к черте, чтобы передать дело дальше детям. Ведь у нас нет даже такой практики - оставить бизнес в наследство. У первопроходцев, которые возникли в конце 1980-х - начале 1990-х, как раз подрастает поколение, которое может и должно принимать участие в управлении компанией. Если ты что-то создаешь, строишь, приумножаешь, должен понимать, что это останется потомкам. А что Арбузов оставит своим детям - необходимость в течение 5-8 лет носить ему передачи?».

Ситуация с Арбузовым не похожа прошлогодний арест бизнесмена Юрия Чижа, говорит Кабанов:

«Юрий Чиж был очень сильно аффилированн в государственные структуры, государственные заказы, имея порядка 20-25 разноплановыми подразделений. Куда не влезь - везде был Чиж. В случае с Виталием Арбузовым ситуация принципиально иная. Человек построил все сам и состоялся как бизнесмен также самостоятельно, без государственного «крышевания». И вот это как раз пугает - то, что невозможно после себя ничего оставить. Повторюсь, государство усиленно пилит сук, на котором сидит. Причем бензопилами».

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