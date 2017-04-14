Бывший заместитель министра на скамье подсудимых. Фотофакт

В Минске начался суд над бывшим первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси Евгением Рогачевым, первым заместителем начальника БелЖД Владимиром Михайлюком и заместителем генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владиславом Лембиевским.

Их обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

Напомним, Рогачев, Михайлюк и Лембиевский находятся под стражей с декабря 2015 года, хотя факт их задержания не подтверждали в Следственном комитете, КГБ и МВД, передает TUT.BY.

Евгений Рогачев. Фото Сергея Гудилина

Больше года о ходе расследования ничего не было известно. За несколько дней до начала судебного заседания стало известно, что подсудимых обвиняют по ст. 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями»: Владимира Михайлюка по ч. 2 и 3, Евгения Рогачева и Владислава Лембиевского — по ч. 3.

Основные претензии к Рогачеву и компании следующие. Чиновников обвиняют в «помощи» компании «Сифуд-сервис», которая занималась транспортировкой грузов и фактически была конкурентом БЖД, сообщает «Наша Ніва».