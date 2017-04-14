Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Жалею, что поздно начал этим заниматься». Пенсионера МВД наказали за «Марш нетунеядцев»
Лукашенко упрекнул Россию в присутствии Путина
Алексиевич: зараженное мясо добавляли в дорогую колбасу – ее люди много не купят
Бывший заместитель министра на скамье подсудимых. Фотофакт
«Ён так ніколі не гаворыць» — жонка Комліка-Ямаціна, які стаў героем фільму БТ
«I я воiн святла». Брестское «Динамо» представило новый гимн
В «Дроздах-2» новый житель — секретарь Совета безопасности Станислав Зась
Иранский застройщик «Магнита Минска» согласился отдать в бюджет 1 млн долларов
Российский эксперт: В Москве просто ментально не могут воспринять всерьёз Беларусь
США сбросили на террористов «мать всех бомб»
На собрании в главной мечети Грозного призвали к расправе над журналистами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Глава «Россельхознадзора» перестал есть белорусский творог после слов Лукашенко
«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»
Актер-неудачник Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пачобут: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае»
Белорусы — Лукашенко: «Свет в конце тоннеля видят самоубийцы, бегущие навстречу поезду»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
«Никогда бы не стал начальником, если бы не был алкоголиком»
Як спецпадраздзяленне «Альфа» разганяла няскораных дэпутатаў
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Как Давыдько танцует джигу на граблях
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вот уж действительно, 100-процентная супермодель!
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Скандалы
14.04.2017
Бывший заместитель министра на скамье подсудимых. Фотофакт

В Минске начался суд над бывшим первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси Евгением Рогачевым, первым заместителем начальника БелЖД Владимиром Михайлюком и заместителем генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владиславом Лембиевским.

Их обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

Напомним, Рогачев, Михайлюк и Лембиевский находятся под стражей с декабря 2015 года, хотя факт их задержания не подтверждали в Следственном комитете, КГБ и МВД, передает TUT.BY.

Евгений Рогачев. Фото Сергея Гудилина

Больше года о ходе расследования ничего не было известно. За несколько дней до начала судебного заседания стало известно, что подсудимых обвиняют по ст. 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями»: Владимира Михайлюка по ч. 2 и 3, Евгения Рогачева и Владислава Лембиевского — по ч. 3.

Основные претензии к Рогачеву и компании следующие. Чиновников обвиняют в «помощи» компании «Сифуд-сервис», которая занималась транспортировкой грузов и фактически была конкурентом БЖД, сообщает «Наша Ніва».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:5)
Главное
«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»
Как официальная статистика ставит крест на планах дать всем «по 500»
Продавец торговой сети: «За последний год люди словно озверели»
Немецкие митинги против белорусских: сравним и прослезимся
Говорит и показывает подворотня
«Отдали долг, которого не было?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY