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Общество
14.04.2017
Кирилл Иванов
«Отдали долг, которого не было?»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о погашении Беларусью долга перед «Газпромом».

13 апреля «Газпром» сообщил о погашении Беларусью просроченной дебиторской задолженности за поставки российского газа в 2016–2017 годах в сумме $ 726,2 млн.

В четверг в Москве между «Газпромом» и белорусским правительством был подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2018–2019 годах.

Участники дискуссионной площадки talks.by отреагировали на новость не без злорадства:

«Как только пахнет кредитом, наклоняются самые ненаклоняемые».

«Повесили кредит на население, хотя оно и предприятия полностью оплатили за газ, еще и маржу немалую заплатили».

«Осталось еще погасить 3,5 миллиарда баксов за обслуживание внешнего долга в 2017-м году».

«Отдали долг, которого не было?».

«Ребята! Чего радуемся или огорчаемся? Лучше не будет. Может кто-то думает, что если завтра Россия нам будет поставлять газ бесплатно, народу хоть копейку с цены сбросят? Дадут нефти «по плешку» — бензин подешевеет? Ну, да. Ну, да».

«И долг выплатили, и до конца 2017 согласились платить по этой цене, и потерянные нефтедоходы не вернуть. Все как обычно, кто-то делает, а потом думает. В итоге его нагибают, а трубят чуть ли не о победе».

«Это операция по финансовой поддержке «Газпрома», а не Беларуси»

 
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