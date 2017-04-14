Главред «Московского комсомольца»: Беларусь никогда не будет другом России

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев рассказал о крахе российской внешней политики.

― Сегодня Россия оказалась одна на внешней территории, во внешнем мире, ― констатировал Гусев в эфире «Эха Москвы». ― И мы настолько одиноки, что даже те страны СНГ, которые, казалось бы, ну еще недавно были всё ближе и ближе, всё, вроде бы, складывалось, а теперь и они разлетаются по разным уголкам.

В качестве свежего примера главред привел заявление Нурсултана Назарбаева о переходе его страны на латинский алфавит.

― Дело в том, что Казахстан – одна из тех бывших республик, ныне государств, где русский язык еще достаточно мощно властвует на территории этой страны. И переход от кириллицы на латынь – это, ну, это удар по русскому языку, по русскоязычному населению. Это абсолютная тенденция на переход на английский язык (а это не скрывают, что это будет английский язык вторым языком официальным в Казахстане), и это, конечно, тоже своеобразный отход такой спокойный без пощечины, но с плевком в нашу сторону.

Далее Гусев перешел к нашему государству:

― Посмотрите, что делается с Беларусью, которой мы опять миллиарды даем, которая возвращает наш же миллиард как кредит и, опять же, на это живет, и опять нефть там, газ…

― Ну, она-то куда денется, с другой стороны? ― поинтересовалась ведущая эфира Ольга Журавлева.

― Она куда угодно, туда и денется – ей деваться некуда. Но другом она не будет нашим никогда окончательным. Понимаете, человек, который понимает, что без твоих бабок он никуда не денется, это не любовь и дружба, это не товарищеские отношения, это абсолютная зависимость…

Причину российского одиночества шеф «Московского комсомольца» видит в следующем:

― Мы, имея всего лишь 2% в общемировой экономике своих усилий, ведем себя так, как будто у нас 22%. И вот здесь, мне кажется, самая большая ошибка и тех, кто у власти, и тех, кто активно поддерживает политически власть.

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