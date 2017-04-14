Главред «Московского комсомольца»: Беларусь никогда не будет другом России

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Жалею, что поздно начал этим заниматься». Пенсионера МВД наказали за «Марш нетунеядцев»
Лукашенко упрекнул Россию в присутствии Путина
Алексиевич: зараженное мясо добавляли в дорогую колбасу – ее люди много не купят
Бывший заместитель министра на скамье подсудимых. Фотофакт
«Ён так ніколі не гаворыць» — жонка Комліка-Ямаціна, які стаў героем фільму БТ
«I я воiн святла». Брестское «Динамо» представило новый гимн
В «Дроздах-2» новый житель — секретарь Совета безопасности Станислав Зась
Иранский застройщик «Магнита Минска» согласился отдать в бюджет 1 млн долларов
Российский эксперт: В Москве просто ментально не могут воспринять всерьёз Беларусь
США сбросили на террористов «мать всех бомб»
На собрании в главной мечети Грозного призвали к расправе над журналистами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Глава «Россельхознадзора» перестал есть белорусский творог после слов Лукашенко
«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»
Актер-неудачник Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пачобут: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае»
Белорусы — Лукашенко: «Свет в конце тоннеля видят самоубийцы, бегущие навстречу поезду»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
«Никогда бы не стал начальником, если бы не был алкоголиком»
Як спецпадраздзяленне «Альфа» разганяла няскораных дэпутатаў
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Как Давыдько танцует джигу на граблях
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вот уж действительно, 100-процентная супермодель!
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Комментарии
14.04.2017
Главред «Московского комсомольца»: Беларусь никогда не будет другом России

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев рассказал о крахе российской внешней политики.

―  Сегодня Россия оказалась одна на внешней территории, во внешнем мире, ― констатировал Гусев в эфире «Эха Москвы». ― И мы настолько одиноки, что даже те страны СНГ, которые, казалось бы, ну еще недавно были всё ближе и ближе, всё, вроде бы, складывалось, а теперь и они разлетаются по разным уголкам.

В качестве свежего примера главред привел заявление Нурсултана Назарбаева о переходе его страны на латинский алфавит.

― Дело в том, что Казахстан – одна из тех бывших республик, ныне государств, где русский язык еще достаточно мощно властвует на территории этой страны. И переход от кириллицы на латынь – это, ну, это удар по русскому языку, по русскоязычному населению. Это абсолютная тенденция на переход на английский язык (а это не скрывают, что это будет английский язык вторым языком официальным в Казахстане), и это, конечно, тоже своеобразный отход такой спокойный без пощечины, но с плевком в нашу сторону.

Далее Гусев перешел к нашему государству:

― Посмотрите, что делается с Беларусью, которой мы опять миллиарды даем, которая возвращает наш же миллиард как кредит и, опять же, на это живет, и опять нефть там, газ…

― Ну, она-то куда денется, с другой стороны? ― поинтересовалась ведущая эфира Ольга Журавлева.

― Она куда угодно, туда и денется – ей деваться некуда. Но другом она не будет нашим никогда окончательным. Понимаете, человек, который понимает, что без твоих бабок он никуда не денется, это не любовь и дружба, это не товарищеские отношения, это абсолютная зависимость…

Причину российского одиночества шеф «Московского комсомольца» видит в следующем:

― Мы, имея всего лишь 2% в общемировой экономике своих усилий, ведем себя так, как будто у нас 22%. И вот здесь, мне кажется, самая большая ошибка и тех, кто у власти, и тех, кто активно поддерживает политически власть.

Российский эксперт: В Москве просто ментально не могут воспринять всерьёз Беларусь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.5 (оценок:22)
Главное
«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»
Как официальная статистика ставит крест на планах дать всем «по 500»
Продавец торговой сети: «За последний год люди словно озверели»
Немецкие митинги против белорусских: сравним и прослезимся
Говорит и показывает подворотня
«Отдали долг, которого не было?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY