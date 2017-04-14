В «Дроздах-2» новый житель — секретарь Совета безопасности Станислав Зась

Право построить коттедж в элитном поселке на окраине Минска получил еще один топ-чиновник — секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

15 соток земли в водоохранной зоне «Дроздов-2» достались ему по решению Мингорисполкома №923 (для служебного пользования) от 16 марта 2017 года.

Фото Сергея Гудилина

Формально владельцем земельного участка остается государство, но Зась получает надел в пожизненное наследуемое владение — то есть передаст его детям и внукам.

Необычно, что доставшийся силовику участок частично до недавнего времени использовался в качестве строительной площадки теннисного центра. Его возводит новополоцкая компания «Интерсервис», подконтрольная миллионерам Александру Шакутину и Николаю Воробьеву. Тем же самым решением для служебного пользования землю инвесторам подрезали, чтобы встроить коттедж Зася.

Секретарь Совета безопасности: На День Воли ни один милиционер в Минске не достал дубинку. Одна цитата и три фото

Прежде чем начать строительство дома Зася, придется снести постройки Шакутина. Фото Сергея Гудилина

Поскольку секретарь Совета безопасности «не успел» на основную раздачу участков чиновникам в «Дроздах-2», которая проходила в течение 2013—2014 годов, ему достался участок из «второй очереди».

Ближайшей соседкой Зася станет председатель Администрации президента Наталья Кочанова. А из окон будет виден амфитеатр, который возводит певец Анатолий Ярмоленко, а также коттеджи отставников — бывшего вице-спикера Совета республики Михаила Матусевича и экс-председателя «Белнефтехима» Александра Боровского.

Обратим внимание в очередной раз, земля под строительство коттеджей в Минске распределяется следующим образом: сначала ее должны предложить многодетным семьям из очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если желающих нет, участок выставляется на аукцион. Зась получил землю вопреки этим правилам.

В собственности семьи Зася остается трехкомнатная квартира площадью более 80 кв. м на улице Пономарева в Минске.

Дом на улице Пономарева

Жена секретаря Совета безопасности Инесса Зась — преподаватель кафедры иностранных языков педуниверситета.

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Станислав Зась. Родился 18 августа 1964 года в Черниговской области Украины. Окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию Беларуси, Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. Служил в Вооруженных силах, МВД, КГБ, пограничных войсках. В 2008—2015 заместитель генсекретаря Совета безопасности. С 2015 генсекретарь Совета безопасности.