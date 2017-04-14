Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Ён так ніколі не гаворыць» — жонка Комліка-Ямаціна, які стаў героем фільму БТ
«I я воiн святла». Брестское «Динамо» представило новый гимн
В «Дроздах-2» новый житель — секретарь Совета безопасности Станислав Зась
Иранский застройщик «Магнита Минска» согласился отдать в бюджет 1 млн долларов
Российский эксперт: В Москве просто ментально не могут воспринять всерьёз Беларусь
США сбросили на террористов «мать всех бомб»
Фотофакт: турецкие фанаты устроили беспорядки в Лионе
Беларусь попала в категорию стран «с довольно высоким политическим риском»
На собрании в главной мечети Грозного призвали к расправе над журналистами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Глава «Россельхознадзора» перестал есть белорусский творог после слов Лукашенко
«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»
Актер-неудачник Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пачобут: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае»
Белорусы — Лукашенко: «Свет в конце тоннеля видят самоубийцы, бегущие навстречу поезду»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
«Никогда бы не стал начальником, если бы не был алкоголиком»
Як спецпадраздзяленне «Альфа» разганяла няскораных дэпутатаў
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Как Давыдько танцует джигу на граблях
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
«Рискую стать первым белорусским супергероем»: Милиционеры обнаружили у активиста сверхспособности
Как Беларусь застряла в лифте между двумя этажами
«Без взяток невозможно проехать». 7 огненных цитат Лукашенко со встречи с учеными
Собчак обратилась к Путину: «Моя тетя Лариса была в 40 метрах под землей в том самом перегоне метро»
Калинкина: «Если бы кто-то хотел спровоцировать милицию на дурь, то вряд ли придумал бы лучшее, чем министр МВД»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вот уж действительно, 100-процентная супермодель!
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
14.04.2017
Наша Ніва
В «Дроздах-2» новый житель — секретарь Совета безопасности Станислав Зась

Право построить коттедж в элитном поселке на окраине Минска получил еще один топ-чиновник — секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

15 соток земли в водоохранной зоне «Дроздов-2» достались ему по решению Мингорисполкома №923 (для служебного пользования) от 16 марта 2017 года.

Фото Сергея Гудилина

Формально владельцем земельного участка остается государство, но Зась получает надел в пожизненное наследуемое владение — то есть передаст его детям и внукам.

Необычно, что доставшийся силовику участок частично до недавнего времени использовался в качестве строительной площадки теннисного центра. Его возводит новополоцкая компания «Интерсервис», подконтрольная миллионерам Александру Шакутину и Николаю Воробьеву. Тем же самым решением для служебного пользования землю инвесторам подрезали, чтобы встроить коттедж Зася.

Секретарь Совета безопасности: На День Воли ни один милиционер в Минске не достал дубинку. Одна цитата и три фото

Прежде чем начать строительство дома Зася, придется снести постройки Шакутина. Фото Сергея Гудилина

Поскольку секретарь Совета безопасности «не успел» на основную раздачу участков чиновникам в «Дроздах-2», которая проходила в течение 2013—2014 годов, ему достался участок из «второй очереди».

Ближайшей соседкой Зася станет председатель Администрации президента Наталья Кочанова. А из окон будет виден амфитеатр, который возводит певец Анатолий Ярмоленко, а также коттеджи отставников — бывшего вице-спикера Совета республики Михаила Матусевича и экс-председателя «Белнефтехима» Александра Боровского.

Обратим внимание в очередной раз, земля под строительство коттеджей в Минске распределяется следующим образом: сначала ее должны предложить многодетным семьям из очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если желающих нет, участок выставляется на аукцион. Зась получил землю вопреки этим правилам.

В собственности семьи Зася остается трехкомнатная квартира площадью более 80 кв. м на улице Пономарева в Минске.

Дом на улице Пономарева

Жена секретаря Совета безопасности Инесса Зась — преподаватель кафедры иностранных языков педуниверситета.

* * *

Станислав Зась. Родился 18 августа 1964 года в Черниговской области Украины. Окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию Беларуси, Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. Служил в Вооруженных силах, МВД, КГБ, пограничных войсках. В 2008—2015 заместитель генсекретаря Совета безопасности. С 2015 генсекретарь Совета безопасности.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
Бизнесмен рассказал, почему на этот раз готов поверить Лукашенко
«Кремль и сам не пикнет, и зомбоящику прикажет заткнуться»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»
Как Лукашенко нарывается на американские санкции
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY