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Экономика
14.04.2017
TUT.BY
Иранский застройщик «Магнита Минска» согласился отдать в бюджет 1 млн долларов

Иранская компания «Кейсон» выделит 1 млн долларов на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Об этом говорится в указе № 119 от 12 апреля 2017 года.

Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Деньги в белорусский бюджет должны быть перечислены до конца 2017 года. «Кейсон» вправе относить их на затраты при строительстве многофункционального комплекса в районе Национальной библиотеки.

Помощь на строительство спортивного объекта — это своего рода плата за продление на 2 года сроков окончания возведения «Магнита Минска». Объект нужно будет сдать до конца 2018 года.

Сохранение действия изначального указа позволяет пролонгировать ряд преференций для строительства объекта и избежать изъятия участка.

Согласно документу, «Кейсон» также «вправе в установленном порядке заключать договоры создания объектов долевого строительства комплекса».

В 2014 году Александр Лукашенко уже продлевал иранцам сроки окончания строительства. Тогда мзда была в размере 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.

В 2009 году Лукашенко своим указом утвердил для белорусской «дочки» «Кейсона», компании «Белпарс», условия строительства комплекса на пересечении пр. Независимости и ул. Калиновского, включающего деловой комплекс класса «А», гостиницу, подземную автостоянку, торговый центр, супермаркет, развлекательный центр, кинотеатр, физкультурно-оздоровительный центр, фуд-корт. Завершить объект, получивший название «Магнит Минска», планировалось до конца 2013 года. Однако санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться в установленный срок.

 
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