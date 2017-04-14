Российский эксперт: В Москве просто ментально не могут воспринять всерьёз Беларусь

Заместитель директора Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Петр Мироненко назвал одну из причин проблем в белорусско-российских отношениях.

«Может, для Смоленска и местной элиты Беларусь – действительно серьезный сосед и партнер. А из Москвы всё видится иначе, здесь просто ментально не могут воспринять всерьез страну, все население которой меньше, чем население столицы России, – сказал Мироненко в беседе с Белгазетой. – Так что, неформальный статус Лукашенко тут – «мелкий задиристый региональный руководитель».