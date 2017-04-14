США сбросили на террористов «мать всех бомб»

Соединенные Штаты Америки применили «крупнейшую неядерную бомбу». GBU-43/B известная как «Мать всех бомб» была сброшена на позиции Исламского государства в Афганистане.

Целью удара стала система тоннелей, которую использовали боевики ИГ.

GBU-43/B — самая мощная неядерная фугасная авиационная бомба, стоящая на вооружении США. Её длина 9,17 м, вес – 9,5 т, радиус поражения — около 140 метров, а частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километров от эпицентра.

«Эта бомба впервые в истории была использована в бою», — сказали в Пентагоне.

Применение «Матери всех бомб» против ИГ было согласовано с правительством Афганистана.