Фотофакт: турецкие фанаты устроили беспорядки в Лионе

Четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» начался с 50-минутной задержкой из-за болельщицких беспорядков на стадионе.

Проблемы начались еще днем. В Лион приехало около 15-20 тысяч турецких болельщиков. Меры безопасности и без того были усилены после вторничных взрывов в Дортмунде, однако это не помогло. Турки устроили беспорядки, стычки с полицией и фанатами «Лиона», пишет sports.ru.

Есть подозрение, что турки приехали не только посмотреть футбол. В выходные в стране пройдет референдум по реформе конституции и превращению страны в президентскую республику – некоторые решили сделать заявление по этому поводу на весь мир и хотели быть услышанными.

Беспорядки постепенно переместились на стадион.

Турки разными способами заполучили до трети билетов на «Стад де Лион» и заняли верхние сектора, откуда начали забрасывать нижние ярусы с болельщиками «Лиона» петардами, шашками и всем, что оказалось под рукой.

Французы, спасаясь, выбежали на поле, и начало матча было сорвано.

Бои на трибунах не утихают, французы идут в контратаку.

В это время должны были играть в футбол:

Почти час понадобился ему, полиции и другим официальным лицам, чтобы восстановить порядок и все-таки начать матч – без твердой уверенности, что он закончится благополучно.

Однако ж доиграли команды без новых приключений. «Бешикташ» отрыл счет в первом тайме, а в конце второго французы за минуту забили дважды, и стадион, возможно, впервые за вечер правильно сошел с ума.

Фото: REUTERS; globallookpress.com