Беларусь попала в категорию стран «с довольно высоким политическим риском»

Отпугнет ли инвесторов неблагополучный рейтинг Беларуси?

В составленном впервые французской страховой компанией Coface Political Risk Index (Индексе политических рисков), охватывающем 159 государств, Беларусь заняла 38 место.

Компания Coface, которая специализируется на страховании рисков, связанных с внешней торговлей и внешнеэкономической деятельностью, объединила в Political Risk Index оценку двух рисков для бизнеса.

Один из них риск для безопасности, обусловленный текущими конфликтами или террористическими угрозами, второй – политическая и социальная уязвимость.

Самые рискованные в плане ведения бизнеса страны, обычно те, что подвергаются внешней агрессии или находятся в состоянии внутренних конфликтов, получают самые высокие баллы. Соответственно, самые благополучные – самые низкие.

По оценке Coface, Беларусь со своими 48,9% оказалась в верхней части рейтинга в категории стран с «довольно высоким политическим риском». Всего в эту группу включено 33 государства.

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