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В мире
14.04.2017
На собрании в главной мечети Грозного призвали к расправе над журналистами

«Новая газета» призвала власти РФ отреагировать на призывы к расправе над журналистами, прозвучавшие, по мнению редакции, на собрании исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни 3 апреля.

Собрание в центральной мечети Грозного было созвано в связи с публикацией «Новой газеты» о преследованиях геев в республике; на него, по сообщению «Грозный-информ», пришли 15 тысяч человек.

Сюжет «Грозный ТВ» о реакции на публикацию «Новой газеты». На кадре — экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни / «Грозный ТВ»

Участники собрания приняли резолюцию, в которой заявили о нанесении «оскорбления вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев», а также их вере. «Обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — сказано в резолюции.

«Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами», — говорится в обращении редакции «Новой газеты».

Журналисты потребовали оценить резолюцию «с точки зрения российского права» и призвали российские власти «сделать все возможное, чтобы пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности».

В начале апреля «Новая газета» сообщила, что в Чечне в феврале—марте более ста человек были задержаны по подозрению в том, что они геи. По информации издания, задержанных держали в секретных тюрьмах и пытали, требуя выдать имена других геев; три человека были убиты. Власти Чечни назвали утверждения журналистов ложью.

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