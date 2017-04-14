Немецкие митинги против белорусских: сравним и прослезимся

Как в Беларуси и Германии проходят акции протеста.

После брутального разгона мирных акций власти рассказывают нам, как «корректно» действовали правоохранительные органы, при этом не забывая попрекнуть своих зарубежных коллег: мол, вы и сами с демонстрантами не сильно церемонитесь, применяя то газ, то водометы.

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Мы решили посмотреть, действительно ли Запад предъявляет к Беларуси завышенные требования в плане прав человека и как проходят акции (в том числе и несанкционированные) в той же Германии.

Несанкционированный протест

Разгоняя дубинками митинг в белорусской столице, власти упирали на то, что акция не была разрешена властями, а значит, незаконна. Об отношении властей к несанкционированным пикетам можно судить по одним только цитатам.

Беларусь

— Наши правоохранительные органы намного корректнее действовали, чем в других странах, — заявил генпрокурор Конюк и привел в пример США, Францию и Германию, где, по его словам, с участниками акции полиция совсем не церемонится. — Если акция несанкционированная, это в любой стране — США, ФРГ и в том числе и в Беларуси эти деяния считаются наказуемыми.

Германия

А что же думают по этому поводу в самой Германии? Еще в 2014 году пресс-секретарь полиции Берлина Штефан Редлих заявил, что считает, что «полиция Германии не имеет права разгонять мирно проходящие митинги, даже если они не санкционированы».

— В Германии запрет митинга не предусматривается, потому что конституция всем обеспечивает право собираться мирно и без оружия. Поэтому формулировки «не разрешено» или «демонстрация запрещена», согласно немецкому праву, являются несостоятельными, — сказал Штефан Редлих.

Как организовать акцию

А теперь давайте взглянем на то, насколько легко организовать и провести разрешенную властями акцию в Беларуси и в Германии.

Беларусь

В соответствии с белорусским законодательством для проведения мероприятия нужно получить разрешение властей: заявление подается в письменной форме не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты проведения массового мероприятия. Местный исполком обязан рассмотреть заявление и не позднее, чем за 5 дней до даты проведения в письменной форме сообщить разрешена или запрещена данная акция.

В заявлении, кстати, организаторы должны также указать «меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массового мероприятия, что фактически снимает ответственность с самих правоохранительных органов (в отличие от многих других стран).

Кроме того, местные власти определяют места, где эти мероприятия можно проводить. Например, в Минске излюбленным местом, куда власти посылают участников акции, является парк рядом с площадью Бангалор.

Германия

Никаких специальных заявок для проведения массовых мероприятий в Германии не нужно. Единственное условие: за 48 часов до демонстрации нужно сообщить полиции о планируемом мероприятии и назвать имя лидера демонстрации.

Исключение составляют спонтанные демонстрации, в которых нет организатора. Если же в так называемых поспешных демонстрациях есть организатор, то в этом случае нужно сообщить о мероприятии полиции как можно скорее, но правило уведомления за 48 часов уже не действует.

Запретить заявленную демонстрацию полиция может только в том случае, если решит, что при проведении акции будут нарушены безопасность граждан и правопорядок. Однако возможность такого запрета используется крайне редко. Впрочем, недавно власти Германии воспользовались этим правом и в марте 2017-го запретили митинг для турецких граждан, проживающих на территории ФРГ, в поддержку референдума по внесению изменений в турецкую конституцию.

Дубинка в ходу

Теперь что касается применения силы со стороны правоохранительных органов в отношении участников акции.

Беларусь

О том, как «корректно» действовали белорусские правоохранители во время недавней акции можно судить по многочисленным кадрам и рассказам очевидцев. Переломы, ушибы, гематомы — вот результат такой деятельности.

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При этом, оправдывая ОМОНовцев и ссылаясь на опыт борьбы с участниками акций в других странах, их адвокаты от власти забывают добавить, что демонстранты не кидались камнями, не переворачивали и не жгли машины, а многие вовсе даже не успели дойти до места сбора.

Германия

А вот немецкие полицейские очень часто встречаются с такими действиями демонстрантов. Иногда им даже приходится выступать живой стеной между участниками различных радикальных движений, как, например, во время выступлений неонацистов и радикалов в Гамбурге в 2014 году. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками, пострадали 38 стражей правопорядка.

Итак, когда же полиция вправе применить спецсредства? Если, по мнению полиции, демонстрация может закончиться беспорядками, то принимается решение о ее завершении, если люди после объявления не расходятся — тогда стражи порядка должны об этом позаботиться. Среди средств для разгона могут применяться дубинки, водометы, слезоточивый газ.

Суд да дело

Беларусь

О том, как проходят суды над участниками протеста в Беларуси, также хорошо известно. Как правило, большинство задержанных получает до 15 суток ареста, некоторые штрафы. Причем зачастую в протоколах указано, что задержанные выкрикивали нецензурные ругательства и (или) сопротивлялись милиции. Видеодоказательства суд, как правило, во внимание не принимает.

Германия

А вот немецкие стражи правопорядка сами заинтересованы в том, чтобы предоставить видеозаписи с доказательством вины задержанного. Для этого на акциях специально ведется видеосъемка, которую, заметьте, потом используют не затем, чтобы пополнить картотеку «оппонентов режима», а в суде.

Лишь в очень редких случаях нападавшим на полицию дают реальные сроки. До 21 года на них распространяется закон о несовершеннолетних. В итоге нарушителям грозят три недели общественных работ.

Впрочем, кое за что можно и поплатиться. Например, в случае, если у участника акции закрыто лицо, ему грозит штраф 500 евро или лишение свободы на срок до 1 года.

Судья Шейда Эмек в беседе с DW рассказала, что полиция вообще предпочитает не задерживать участников, например, распущенной демонстрации, а просто выпроваживает их с места ее проведения.

Защита

Ну и еще немного цифр для сравнения. В Беларуси на сегодняшний день насчитывается 8 правозащитных организаций, в том числе Правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский Комитет», Комитет помощи репрессированным «Солидарность» и др.

А вот в Германии действует более 100 правозащитных организаций, многие из них финансируется государством.

Пожалуй, это многое говорит о правах человека в двух упомянутых странах.