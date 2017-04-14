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Общество
14.04.2017
Юлия Иванко
Продавец торговой сети: «За последний год люди словно озверели»

Жительница Лиды, продавец одной из торговых сетей, рассказала «Салідарнасці», как изменились покупатели за последнее время.

Фото советских времен. В современной Беларуси до драк в магазинах дело, как правило, не доходит, но уровень агрессивности покупателей растет

– Бросается в глаза, что у людей нет денег на одежду. Подоставали из шкафов старые вещи и обноски даже те, кто раньше выглядел прилично. Стали носить что-то страшное и бесформенное.

Мы знаем мать с дочкой, которые носят одну куртку на двоих. Когда вечером приходят в магазин по отдельности, то на них эта куртка. Когда семьей – новая вещь на дочке, а на маме старая куртка, похожая на мужскую.

Небрежно одеты дети. На девочках вещи еще более-менее новые, а мальчиков одевают кто во что горазд. Мы в 90-е в деревне на каникулах лучше одевались.

В очередях и у прилавков постоянно ругаются. Как разберут колбасу подешевле, так начинается: «А я первая ее должна была взять, но продавца за прилавком не было».

За последний год люди словно озверели. Не додаст продавец две копейки – столько о себе услышит, что уши завянут. Но обычно покупатели сами, пересчитывая сдачу, ошибаются. Наговорят гадостей, а потом даже не извинятся.

Особенно тяжело с бабушками. Вот недавно был случай – через полдня после покупки вернулась пенсионерка: где моя сдача?! Показали запись с видеокамеры: вот вы на кассе кладете сдачу в карман. Она видит это, и не только не извиняется, но через небольшую паузу вновь продолжает нас проклинать. Я понимаю, человеку обидно, что он потерял деньги, но зачем вымещать злость на других?

До 12.00 в магазине для пенсионеров действуют скидки, но в последнее время из-за этого одни расстройства. Просишь показать пенсионное удостоверение (не всегда на глаз определишь возраст человека), а в ответ слышишь: вы удавитесь за свои три копейки.

Раньше я шла на работу с удовольствием, а теперь из-за такой атмосферы хожу как на каторгу. Люди злые донельзя.

Участились кражи. Прячут под одеждой сосиски и пакеты молока, на выходе их останавливает охрана, но многие даже не смущаются и не чувствуют стыд. Дети (в основном из многодетных семей) крадут по несколько штук киндер-сюрпризов. Вызывают в магазин родителей, ребенок плачет, а маме хоть бы что: ну подумаешь, хотел сладость украсть.

Но в последнее время я людям все меньше удивляюсь. Зарплаты в городе маленькие, и те выплачивают с задержкой. Скоро уже середина апреля, а мужу знакомой еще не все за февраль выплатили. Разве это нормально? А они там в Минске про среднюю в 500 долларов треплются: вы хотя бы уже заработанное отдайте.

У нас некоторые женщины, чтобы прокормиться, на двух работах за 400 рублей крутятся, детей не видя. Все хуже и хуже становится, не знаю, как дальше жить будем.

 
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