Количество вакансий, предлагающих заветную зарплату, составляет статистическую погрешность.

По данным Минтруда и соцзащиты, на начало апреля в Общереспубликанском банке вакансий насчитывается 44,3 тыс. свободных рабочих мест. Размеры предлагаемых зарплат в очередной раз заставляют задуматься о реалистичности планов властей к концу года выйти на уровень средней зарплаты в 1000 рублей — пресловутых «по пятьсот». А также о последствиях возможных действий властей, если они решат достичь желаемого в любой ценой.

Так, на данный момент 31% вакансий предлагает заработок в размере от 266 до 365 рублей. На зарплаты от 966 до 1065 рублей могут рассчитывать 0,8% соискателей, свыше 1065 рублей — 1,4%.

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Учитывая тот факт, что в первые месяцы года рост зарплат снова превысил уровень производительности труда, у властей остается все меньше вариантов, как достичь обещанного зарплатного рубежа. Чем заканчивается кампания по выплате дутых зарплат и запуск печатного станка мы уже не раз узнавали на собственных кошельках.