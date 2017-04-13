Какие выгоды получает общество от того, что стареет

Как пожилые люди становятся движущей силой и бесценным капиталом.

Старение населения в Беларуси ускоряется. В 2030 году количество людей в возрасте старше 65 лет достигнет 19% от всего населения (сейчас это 14,4%).

Рост числа людей старшего возраста вынуждает общество обращать больше внимания на их потребности, а еще — искать пути использовать эту категорию как ресурс для развития.

− Важно дать пожилым людям возможности реализовать их потенциал, — считает страновой координатор Швейцарского Красного Креста для Беларуси Татьяна Гаплинчик.

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