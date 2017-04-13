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Скандалы
13.04.2017
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Комитет госконтроля обнародовал подробности дела Арбузова

Задержаны 12 человек, ущерб оценивается в 120 млн рублей.

Виталий Арбузов в центре. Фото fenox.com

Комитет госконтроля опубликовал подробности дела о з председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, сообщила пресс-служба КГК.

Задержанный 12 апреля Виталий Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость.

В частности, цитирует КГК TUT.BY, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»

«Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата «в конвертах» в суммах от 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов составила более 100 млн рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн рублей.

По этим фактам департамент возбудил 8 уголовных дел по частям 1 — 4 статьи 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. Подозреваемыми по уголовным делам признано 18 человек, 12 из которых задержаны.

«В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц, а также иностранная валюта на общую сумму более 115 тысяч долларов в эквиваленте», — говорится в сообщении.

Кроме того, приостановлены расходные операции по расчетным счетам предприятий, используемым для совершения преступлений, на которых заблокировано в эквиваленте более 3,5 млн рублей.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, а также возвращенного НДС на имущество подозреваемых, включая дорогостоящие объекты недвижимости (коттеджи, квартиры) и автомобили, наложен арест.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.

 
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