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Экономика
13.04.2017
Салiдарнасць
Беларусь расплатилась с «Газпромом» и подписала протокол о формировании цен на российский газ

Документ определяет порядок формирования цен в 2018–2019 годах.

Фото gazprom.ru

Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 млн долл., погасила просроченную дебиторскую задолженность перед «Газпромом» за поставки российского газа в 2016–2017 годах, сообщает сайт российского газового холдинга.

13 апреля в Москве председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и заместитель вице-премьер Беларуси Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и белорусским правительством о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь.

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Протокол определяет порядок формирования цен в 2018–2019 годах. Согласно документу, в указанный период они будут формироваться на основании формулы цены, привязанной к цене газа в Ямало-Ненецком автономном округе.

Поставки газа в 2017 году осуществляются на условиях действующего контракта, говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

Напомним, во время встречи лидеров Беларуси и России в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил об урегулировании всех «нефтегазовых» споров с Беларусью. Тогда же стало известно о том, что в обмен на выплату долга Беларусь получит поставки нефти в прежних объемах. 

 
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