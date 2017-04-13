Арт-менеджера Олега Ларичева оштрафовали за дорисованную колючую проволоку на мурале «Москва-Минск»

Неизвестных, напавших и избивших куратора стрит-арт-проекта «Сигнал», пока не нашли.

Фото Станислав Шаршуков, TUT.BY

Куратора стрит-арт-проекта «Сигнал» Олега Ларичева оштрафовали на 1150 белорусских рублей (около 4), сообщает «Наша Ніва». Такой же штраф получил еще один молодой человек. Обоих признали причастными к дорисовке колючей проволоки на граффити «Москва-Минск».

По сведениям стрит-арт-окружения, оба оштрафованных к изменению граффити не имеют отношения: Ларичев в этот момент ехал в маршрутке в другой город, второй фигурант дела якобы просто проходил мимо в момент изменения рисунка.

Напомним, что о суде над причастными к изменению граффити сообщалось в начале марта.

Как сообщил Радыё Свабода Олег Ларичев, виновных в его избиении до сих пор не нашли.

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