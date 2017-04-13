Указом президента отель у цирка достанется новому собственнику за 2 рубля

При этом долгострой продлили еще на три года.

Лукашенко указом № 110 от 10 апреля в очередной раз продлил сроки завершения строительства многофункционального комплекса с элитным отелем возле цирка в Минске и утвердил условия продажи комплекса, сдать который планировалось еще в 2014 году.

Строительство отеля планируется завершить до конца 2020 года. Соответствующий указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В документе предусматривается, что в этот срок должно быть завершено и строительство инфраструктуры (в том числе инженерной и транспортной), которая обеспечивает функционирование комплекса.

При этом документом официально утверждена сумма, за которую новый собственник выкупит объект: «участники заказчика вправе продать свои доли в уставном фонде заказчика в совокупном размере 100 процентов одному лицу по совокупной цене 1,99 рубля».

Пришлось подкорректировать и условия «прощения» и списания тремя банками, БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банк ВТБ (Беларусь) долгов по кредитам.

Долгострой в центре Минска ведет свою историю с 2010 года. Отель возводился под чемпионат мира по хоккею 2014 года. Инвесторы получили различные льготы по налогам. Для строительства было снесено историческое здание первой минской электростанции. Однако до хоккейного чемпионата мира отель так и не открылся.

Напомним, гостиницу возле цирка начинала возводить компания «Элит Эстейт», которая является дочерним предприятием группы компаний «Трайпл». В прошлом году строительство встало ввиду финансовых проблем заказчика. Усугубило положение дел задержание Юрия Чижа и Владимира Япринцева, которые вместе с банками-кредиторами (БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и ВТБ) вложили в стройку «более 100 млн долларов». По данным экспертов, стоимость окончания строительства потянет еще на 80−84 млн евро.

Как ранее сообщал TUT.BY, компанией, которая все-таки согласилась достроить отель, известный как не-Кемпинский, стала «дочка» Сбербанка России.